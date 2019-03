PDM a trimis scrisori doar celor de la PAS și PPDA pentru ai invita la negocieri. Reacția blocului ACUM

Partidul Democrat din Moldova este împotriva alegerilor parlamentare anticipate şi optează pentru stabilitate politică. Reprezentanţii PDM spun că ţara are nevoie de o guvernare responsabilă care să continue proiectele menite să îmbunătăţească viaţa oamenilor. Democraţii așteaptă răspuns la scrisorile trimise, acum câteva zile, liderilor PAS și PPDA, prin care au invitat Blocul "ACUM" la negocieri privind formarea unei coaliții de guvernare. Declaraţii în acest sens au fost făcute astăzi de vicepreşedintele PDM, Vladimir Cebotari.

Vladimir Cebotari a explicat de ce Partidul Democrat s-a adresat Curții Constituționale și care este scopul acestei adresări.

"Partidul Democrat este pentru ca Republica Moldova să rămână acea stabilitatea pe care am gâștigat-o și menținut-o în ultimii trei ani de zile. Pentru a putea să ne concentră pe construcția acolor proiecte și reforme profunde de care avem nevoie, pentru ca oamenii în continuare să simtă beneficiile la tot ce am început. Oamenii deja au început să se bucure de drumuri mai bune în localități, că unii au apeducte și canalizare, ca au intrat în prima lor casă, mulți se bucură de salarii mai mari și de pensii mai mari. Nu ne dorim ca aceste lucruri să continue, nicidecum nu ne dorim ca să revenim într-o perioadă de instabilitate. Partidul Democrat este pregătit de multe scenarii, oricare acestea vor fi inclusiv este pregătit și de un scenariu foarte rău cel al alegerilor anticipate. Dacă stăm să cugetăm cum ar decurge etapele post validare a mandatelor și unei eventuale crize parlamentare este foarte ușor să vedem că una din posibilele scenarii nedorite ar fi lipsa unei coaliții care poate numi un guvern și alegeri anticipate. În acest caz matematic sau calendaristic adunând termenii prevăzuți de legislație, de constituție și de practicile pe care noi le avem ar exista o posibilitate teoretică ca într-un an de zile Republica Moldova să rămână fără un guvern nou vestit de noul parlament. Este inacceptabil ca Republica Moldova să rămână neguvernată sau să nu aibă persoane responsabile de a aproba bugete, administra bugete, a reacționa într-o situație excepțională. Nu putem să ne permitem acest lucru. Nu putem lăsa oamenii să rămână ostaticii pretențiilor politice sau pretențiilor personale ai unor politicieni. Nicidecum toate aceste furtuni politice nu trebuie să afecteze omul simplu. Politicienii responsabili din timp fac calcule și încearcă se preîntâmpine oricare situații care poate fi înrăutățite în raport cu oamenii lor. Este exact aceeași abordare care în acest caz dă dovată PD. Avem neclarități și întrebări și de aceea am apelat la instituția care din punctul nostru de vedere poate să vină cu anumite explicații astfel încât noi să știm cum poate să fic contruit următorul comportament al tuturor politicienilor", a menționat Vladimir Cebotari.

Totodată, vicepreședintele PDM a declarat că scrisori pentru ai invita la negocieri au fost trimise doar la PAS și PPDA.

"Noi am spus, noi nu cunoaștem viitorul bloc ACUM. Am auzit declarațiile vicepreședintelui PAS, domnului Popșoi că la câteva zile după validarea mandatelor, acest bloc urmează a se disființa. Mai sunt și alte voci care spun și alte lucruri. Cunoaștem despre disensiunile care există în interiorul membrilor platformei ACUM dintre platforma Da și ACUM nu o singură dată au ieșit și public acele situații și tensiuni care ei le au. De aceea în cazul în care ei nu vor avea capacitatea de a se organiza ca bloc unitar să participe la negocieri, noi vom discuta cu ei și separat, dacă vor accepta să discutăm.

La această etapă, să fie clar în ziua alegerilor, imediat după închiderea secțiilor de votare am lansat invitații și ne-am arătat deschiși pentru toți. Pentru a nu admite acele situații dezastruase care pot fi în țară.

Scrisori am lansat doar către copreședinții blocului electoral ACUM, dar foarte clar am spus de la început că în lista noastră sau în ordinea în care am prefera să ducem aceste nogocieri este de la blocul ACUM", a declarat vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari.