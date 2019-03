PDM a lansat o nouă invitație pentru dialog Blocului Electoral ACUM

Consiliul Executiv al Partidului Democrat din Moldova, întrunit astăzi în ședință, a decis să lanseze o nouă invitație la dialog Blocului Electoral ACUM.

Invitația a fost făcută public de către vicepreședintele PDM Andrian Candu. Acesta a punctat că echipa PDM a avut toată deschiderea, încă de la prima invitație și va păstra aceeași atitudine flexibilă pentru găsirea celor mai bune soluții în interesul cetățenilor și al devoltării țării.

Andrian Candu a amintit că, din păcate, Blocul electoral ACUM a respins în trecut șansa dialogului despre formarea coaliției parlamentare și prioritățile viitoarei guvernări.

"Regretăm că ACUM s-a grăbit să respingă invitația noastră și că se comunică prin presă și nu la nivelul partidelor. Dacă liderii ACUM ar fi acceptat dialogul, ar fi văzut că echipa PDM este una foarte flexibilă și, chiar dacă PDM are mai multe mandate, am fi fost dispuși să îi oferim Blocului ACUM un rol important în guvernare, le-am fi oferit funcția de prim-ministru. Am fi discutat despre angajamentele pe care le-am asumat în realizarea reformelor", a declarat Andrian Candu.

Vicepreședintele PDM a adăugat că, reieșind din programele lansate în campania electorală, este posibilă identificarea compromisurilor în tot ce ține dezvoltarea țării și grija față de oameni.

Andrian Candu a mai spus că în cazul în care Blocul ACUM va refuza din nou dialogul, la începutul săptămânii viitoare Consiliul Executiv al PDM se va reuni într-o nouă ședință, pentru a decide următoarele acțiuni.

