PDM a făcut totalurile campaniei electorale (VIDEO)

PDM a făcut astăzi totalurile campaniei electorale. În cadrul unui briefing de presă, președintele PDM, Pavel Filip a enumerat realizările partidului.

"Noi – avem realizările concrete pe care le-am făcut deja: am construit Drumuri Bune, am majorat pensii și salarii, am reparat grădinițe și școli, am procurat ambulanțe, am ajutat tineri să-și cumpere Prima Casă, le-am oferit pensionarilor câte 600 de lei de sărbători. Sunt rezultate prin care am demonstrat că noi știm cum și putem aduce proiecte pentru oameni.Primarii democrați, cu suportul Guvernului pe care am avut onoarea să-l conduc, au reparat grădinițe, școli, puncte medicale. Și doar democrații au majorat salariile, au majorat pensiile și au dat pensionarilor câte 600 de lei de Crăciun și de Paște", a declarat Pavel Filip.