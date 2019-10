PDM cere Guvernului să transforme vila prezidențială de la Condrița în sanatoriu pentru vârsnici (VIDEO)

Astăzi este marcată Ziua mondială a oamenilor în etate, iar fostul ministru de Interne Alexandru Jizdan a venit cu un mesaj de felicitare. Totodată, deputatul PDM a venit cu o inițiativă și o solicitare către Guvern. Democratul le-a cerut ca vila prezidențială de la Condrița să fie trecută la balanța Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și să fie transformată în azil pentru vârstnici.

"Astăzi este Ziua mondială a oamenilor în etate. Sărbătarea celor care sun purtătorul de înțelepciune și blândeții. Cu această ocazie vreau să le adresez un mesaj cu urări de sănătate și viață lungă, bucurii din partea copiilor și nepoților. Știm că câteva sute de mii de persoane în etate din Moldova care au multe griji și care trec prin greutăți zilnic. E o categorie la care statul și guvernul trebuie să acorde o deosebită atenție inclusiv pentru munca depusă de aceștia pentru dezvoltarea țării noastre.

În acest sens, Partidul Democrat vine cu un îndemn acordat Gvernului condus de Maia Sandu. Astfel, cerem ca la ședința de mâine a cabinetului de miniștri sau la ședința de săptămâna viitoare, guvernul să aprobe hotărârea de transmitere a vilei de la Condrița la balanța Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ca să fie transformată în sanatoriu pentru persoanele în etate. Pensionarii moldoveni au dreptul să se recreeze și să-și refacă sănătatea în condiții mai bune. Sperăm ca președintele Dodon nu va fi împotrivă ca această vilă de care beneficiaze exclusiv familia lui, să beneficieze persoanele în etate. Mai ales că Dodon are casă, are o clădire a Președinție reparată recent și are și reședința de stat.

A doua solicitare adresată Guvernului ca, mâine sau cel târziu săptămâna viitoare să transmită la balanța Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Î.S. Pensiunea din Holercani, aflată în gestiunea Cancelariei de Stat care este folosită pentru recreerea demnitarilor de stat. PDM propune ca aceasta să fie transformată în pensiune destinată veteranilor și combatanților războiului de la Nistru. Acest gest ar fi o mică mulțumire pentru sacrificiul lor în lupta pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Mai mult, această decizie se impune acum după ce președintele Igor Dodon s-a făcut că-i uită pe acești veterani și combatanți în discursul ținut la tribuna ONU”, a declarat Secretarul general PDM, Alexandru Jizdan.