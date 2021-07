PDCM A FĂCUT TOTALURILE CAMPANIEI: "Vom dezvolta economia națională și vom majora pensiile și salariile oamenilor"

Reprezentanții Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei vor să dezvolte economia națională, să majoreze pensiile și salariile oamenilor și să implementeze o serie de proiecte sociale care vor contribui la bunăstarea cetățenilor. Promisiunile au fost făcute de către candidații formațiunii la funcția de deputat, care au făcut astăzi totalizările campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate.

La eveniment au participat doar o parte dintre candidații de pe lista partidului. Președintele formațiunii, Ion Chicu, a fost primul care şi-a rostit discursul.



"Am fost corecţi în această campanie. Am spus oamenilor ce se poate de făcut în aceşti patru ani dacă se munceşte, dacă nu se fură. Da, se poate de majorat volumul economiei cu 50 de procente."



Cu promisiuni electorale pentru domeniul de care este responsabilă a venit și fostul ministru al Sănătății Viorica Dumbrăveanu.



"Asigurarea accesului populației la serviciile medicale, educaționale, motivarea corespunzătoare a angajaților din sferele sociale".



Iar fostul ministru al Economiei Anatol Usatîi a promis că după alegeri, dacă Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va ajunge în Parlament, în Moldova vor fi reparate drumuri și implementate proiecte pentru dezvoltare regională.



"Orice promisiune și obiectiv din acest program, are soartă de izbândă și poate fi implementat cu suportul echipei care este una profesionistă."



Reprezentanții PDCM spun că au avut 3200 de întruniri electorale la care au participat peste 122 mii de cetățeni.