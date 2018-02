PCRM şi PSRM, nostalgie după vremurile sovietice. Felicitarea lui Reidman a stârnit FURTUNĂ în Parlament (VIDEO)

Pentru unii sărbătoare, pentru alții o zi neagră. Ziua de 23 februarie, care pentru mulţi nostalgici după vremurile sovietice a rămas Ziua Apărătorului Patriei, a devenit motiv de dispută între legislatori. Deputați comuniști și socialiști s-au felicitat reciproc, în timp ce aleșii liberali au sărit cu critici.

"Acum 100 de ani a fost înființată Armata Roșie, prin urmare neînvinsa și legendara armată sovietică. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova au trecut școala armatei prin toate greutățile ei", a spus Oleg Reidman, deputat PCRM.

"Felicitări, într-adevăr, pentru cei care sărbătoresc această zi. Domnul Ghimpu probabil vrea și dumnealui în calitate de fost ostaș în armata sovietică la fel să ne spună. Vă rog frumos!", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.

Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a menționat că a fost obligat să plece la armată.

"Unicul soldat din această armată este Dodon și cu Reidman din armata sovietică. Faptul că eu am făcut serviciul militar în armata sovietică, asta a fost un serviciu impus. În livretul militar al tatălui meu e scris așa: "slujba v readî sovetskoi armii" este un titlu, și mai jos e scris "cavalerist rumânskoi armii"", a replicat Ghimpu.

În replică, Oleg Reidman a spus că nu a fost un simplu soldat, dar ofițer:

"Eu nu am fost soldat, am fost locotenent, comandat de pluton antitanc. Sunt mândru că am fost doi ani în rândurile armatei sovietice și mi-am făcut datoria."

Liberalii le-au cerut colegilor să marcheze ziua armatei naționale.

"Vă îndemn să vă mândriți cu armata noastră națională, ziua căreia se sărbătorește în septembrie", a spus liberalul Roman Boţan.

"Felicit toți bărbații cu ocazia acestei sărbători. Pe toți cei care au făcut serviciul militar sau nu", a spus socialista Elena Hrenova.

După mai multe felicitări din partea deputaților socialiști, Mihai Ghimpu le-a acceptat. Colegii lui de partid însă au fost duri în privința zilei de 23 februarie.

"Doamna Hrenova, eu accept felicitările dvs", a spus Mihai Ghimpu.

"Pe 23 februarie 1918, hoarde de bolșevici, de matroși și soldați beți care n-aveau ce mânca, vroiau să fugă de fapt din Rusia, dar nu că au luptat acolo. Tot ei au venit peste noi și ne-au ocupat și ne-au deportat în Siberia de gheață. De aceea, faceți oleacă ciocul mai mic acolo", a spus liberalul Ion Apostol.

Iar deputata Alina Zotea nu a fost lăsată să-și expună gândul.

"Doamna Zotea, dvs. nu ați făcut armata nici în armata sovietică. N-aveți dreptul la replică", a spus speakerul Andrian Candu.

23 februarie mai este marcată în Federaţia Rusă şi Belarus.