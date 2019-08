Pavel Voicu îi răspunde Maiei Sandu: Şoigu vine la Chişinău la invitaţia lui Igor Dodon

Ministrul Apărării Pavel Voicu susţine că omologul său rus Serghei Şoigu vine la Chişinău la invitaţia şefului statului Igor Dodon. Şoigu va participa la evenimentele organizate de preşedinţie în data de 24 august.

"În acest an se împlinesc 75 de ani de la eliberarea Moldovei de cotropitorii fascişti. Cu acest prilej, sub egida Şefului Statului se vor ograniza mai multe evenimente comemorative. Domnia sa a invitat mai mulţi demnitari. Luni mi-a fost cunoscut că Ministrul Apărării al Federaţiei Ruse domnul Şoigu intenţionează să participe la acest eveniment şi în aceeaşi zi am informat-oi pe doamna prim-ministru", spune Ministrul Apărării.

Totodată, Voicu spune că au fost respectate toate procedurile privind organizarea vizitei, iar de acestea se ocupă Preşedinţia.

"Posibil a fost o confuzie, deoarece s-a înţeles că a fost invitat de Ministrul Apărării Republicii Moldova, dar el vine la invitaţia preşedintelui.", a precizat Pavel Voicu.

Totodată, Vladimir Voicu spune că se va întâlni cu Serghei Şoigu la Chişinău şi va discuta mai multe subiecte importante.