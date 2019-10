Preşedintele PDM, Pavel Filip, va susţine iniţiativa de înlocuire a sintagmei limba moldovenească cu limba română în actele oficiale ale Republicii Moldova.

"Desigur, eu am declarat nu o singură dată acest lucru", a menţionat Pavel Filip în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Totodată, liderul PDM a spus că fracţiunea Partidului Democrat ar putea să nu aibă o poziţie comună faţă de iniţiativa deputatului Iurie Reniţă de a înlocui, în toate documentele oficiale ale Republicii Moldova, sintagma limba moldoveneasca, în sintagma limba română.

"Fracţiunea Partidului Democrat, trebuie să fiu sinceri, noi toţi suntem absolut diferiţi, nu toţi am împărtăşit întotdeauna aceeaşi viziune. De aceea, am oferit mână liberă tuturor membrilor PD. Cine este pentru - va susţine, cine nu - va avea dreptul la opinia proprie. Am oferit mână liberă tuturor”, a declarat fostul premier.

Amintim că Iurie Reniţă şi Lilian Carp au prezentat la 18 octombrie o iniţiativă legislativă care vine să înlocuiască sintagma "limba moldoveneasca" din documentele oficiale ale Republicii Moldova. Potrivit acestora, cel puţin cinci legi din Moldova conţin sintagma de "limba moldovenească", chiar dacă o decizie a Curţii Constituţionale din decembrie 2013 a stabilit că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, aşa cum este scris în Declaraţia de Independenţă, care prevalează asupra Constituţiei.

Totuşi, până acum, doar patru deputaţi din actuala legislatură au semnat respectiva iniţiativa legislativă: Iurie Reniţă, Carp Lilian, Cataranciuc Sergiu şi Octavian Ţîcu.