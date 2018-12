Pavel Filip: Va exista cel puţin un obiectiv sportiv, bine dezvoltat, în fiecare raion din ţară

Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi în Parlament raportul de activitate al Guvernului. În acest context, prim-ministru a vorbit despre proiectul Arena Chişinău, dar şi-a expus şi viziunea pentru anii următori în domeniul infrastructurii sportive.

"Atunci când vorbeam că oamenii pleacă peste hotare trebuie să înţelegem că trebuie să avem şi infrastructură sportivă pentru tineri. Şi odată am vorbit despre lucru ăsta şi am fost criticat, dar vreau să repet că tinerii pleacă peste hotare nu doar din lipsa unui salariu decent, dar această problemă este una foarte complexă şi inclusiv oferirea infrastructurii sportive şi posibilităţii pentru a face sport este una din aceste probleme.

Eu sunt mândru de acest proiect de comun acord cu Parlamentul, cu preşedintele parlamentului, care cunoaşte mai bine decât mine acest proiect, care a fost posibil să fie lansat. Pentru că şi aici a trebuit să avem o abordare foarte inteleigentă: pe de o parte există o listă de priorităţi şi desigur trebuie să oferim la oameni salarii şi pensii, să majorăm pensiile cele care sunt mici, de aceea banii statului trebuie investiţi conform acestor priorităţi, dar a fost găsită o formulă inteligentă unde nu noi am investit imediat aceşti bani, este un parteneriat public privat şi ulterior pentru că capacitatea financiară a Republicii Moldova vă asigur că va creşte an de an, direcţi aceşti bani vor fi rambursaţi şi cu toţii ne vom putea bucura de acest obiectiv sportiv.

Din câte cunosc pe lângă Arena sportivă va fi şi un teren de fotbal, desigur cu toată infrastructura necesară, vorbim de hotel, vorbim de magazine şi de alte lucruri necesare ca nivel de servicii care vor fi oferite cetăţenilor.

Atât mai mult la întâlnirile pe care le avem în fiecare săptămână, când mergem în localităţile Republicii Moldova oamenii pun această întrebare pentru că fiecare îşi doreşte să aibă câte un obiectiv sportiv. Cel puţin un obiectiv bine dezvoltat la nivel raional. Şi pe mine acest lucru mă bucură pentru că mulţi din preşedinţii raioanelor identifică posibilitatea pentru a lansa asemnea proiecte, desigur că solicită şi ajutorul Guvernului şi neapărat vom face acest lucru", a declarat prim-ministrul, Pavel Filip.