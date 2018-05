Pavel Filip: Uniunea Europeană apreciază evoluțiile pozitive în stabilizarea sectorului financiar-bancar

În pofida tuturor problemelor cu care se confruntă țara și societatea noastră, noi continuăm să avansăm ferm pe calea asocierii politice și integrării economice în Uniunea Europeană. Despre acest lucru a anunțat premierul Pavel Filip, în cadrul declaraţiilor de presă, la Bruxelles.

Oficialul a evidențiat principalele subiectete abordate în cadrul întrevederii și a enumerat multiplele progrese care au avut loc în țara noastră. Pavel Filip mizează în continuare pe sprijinul Uniunii Europene, astfel încât țara noastră să înregistreze progresele propuse de guvernare.

"Am discutat atât probleme politice, cât și multe chestiuni sectoriale. Pentru mine este a 3-a reuniune de acest gen și pot să afirm cu toată certitudinea că în fiecare an, relațiile cu Uniunea Europeană devin tot mai aprofundate, tot mai complexe, dar și mai dinamice. Ele aduc tot mai multe beneficii concrete cetățenilor, consolidează instituțiile și democrația din țara noastră.



Deși suntem într-un an electoral, intenția noastră este de a promova reforme cu ritm mai sportit. Aceasta este poziția Guvernului de la Chișinău, ne reușește și cred că ne va reuși să ne ținem mai departe de vâltoarea campaniei electorale, așa cum am făcut-o pe parcursul întregului mandat. Am confirmat că Republica Moldova va coopera plenar cu Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei și alte insituții internaționale pentru a asigura ca alegerile parlamentare din acest an să fie libere, corecte și în conformitate cu standartele internaționale.



Acesta este obiectivul nostru politic principal. Suntem conștienți că alegerile trebuie să fie recunoscute și să nu avem niciun element care să pună la îndoială corectitudinea petrecerii acestor alegeri.



Declar ferma deschidere a Chișinăului pentru cât mai mulți observatori, astfel încât să poată monitoriza îndeaproape și să stabilească că li s-au oferit drepturi egale tuturor alegătorilor.



Referitor la sectorul media, despre care am discutat astăzi. Așteptările noastre, dar cred că și ale Uniunii Europene sunt legate de proiectul noului Cod al serviciilor media audio vizuale, care a fost aprobată în prima lectură a Parlamentului de la Chișinău și actual este transmis expertizării Consiliului Europei, OSCE, dar și Comisiei Europene. Asupra acestui cod s-a lucrat într-o echipă puternică, inclusiv cu suportul Consiliului Europei și experților internaționali din acest domeniu.



Combaterea corupției și prevenirea spălării banilor sunt teme de interes major pe agenda noastră. Suntem tot mai aproape de momentul când își vor începe activitatea în forță deplină noile structuri competente, autoritatea națională de integritate și Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor. Consolidarea cadrului instituțional înseamnă o luptă mai eficientă cu aceste probleme. Aceasta este poziția Guvernului și Guvernul este în stare să elaboreze și să asigure aprobarea cadrului legislativ.



Am informat colegii noștri europeni și despre măsurile planificare pentru reforma justiției. La începutul acestui an ne-am asumat acțiuni concrete pe perioada anului 2018, pe perioada mandatului nostru și cred că este un lucru absolut firesc și pe această cale vreau să reconfirm că vom duce până la capăt această mică reformă a justiției, pe care noi am numit-o convențională.



Am discutat și despre frauda bancară, autoritățile competente lucrează acum asupra strategiei de recuperare a fondurilor fraudate. Această strategie se elaborează de către Procuratura Generală, în baza raportului prezentat de către compania internațională de investigații KROLL. Totodată mă bucură faptul că Uniunea Europeană apreciază evoluțiile pozitive în stabilizarea sectorului financiar-bancar, ceea ce a permis în final venirea investitorilor europeni în acest domeniu. Această latură a fost una principială și importantă pentru acest Guvern.



Am constatat și ne bucură faptul că a crescut volumul comerțului cu Uniunea Europeană, ceea ce confirmă caracterul benefic al acordului de liber schimb, având în vedere că unele produse se bucură de un succes deosebit pe piața Uniunii Europene, am solitat partenerilor noștri de la Bruxelles și mărirea unor cote.



Am discutat și despre reformele din sectorul energetic, dar și transporturi. Am apreciat mult și asistența oferită de Uniunea Europeană pentru emplementarea acordului de asociere. Avansăm bine pe realizarea condiționalităților legate de asistența macro-financiară.



Noi până la finele sesiunii parlamentare de primăvară-vară, ne-am propus să avem realizate toate condiționalitățile pentru toate trei tranșe din asistența macro-financiară.



În ceea ce privește problematica transnistriană, mizăm și în continuare pe un rol activ al Uniunii Europene. Colegii europeni au salutat progresele înregistrate în ultimele luni și au încurajat menținerea dinamicii pozitive.



O astfel de cooperare ajută la sporirea rezilienții țării la sfidările externe și interne. Aș vrea să spun că suntem încurajați de angajamentul clar al Uniunii Europene de a continua să ofere sprijin țării noastre în mai multe domenii. Noi la rândul nostru vom face tot posibilul pentru a face alegerea Europeană a Republicii Moldova cu adevărat ireversibilă. Este un obiectiv pe care ni l-am propus de la bun început", a spus premierul Pavel Filip.