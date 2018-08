Pavel Filip: Un cetățean al Republicii Moldova poate fi mândru astăzi de calitatea de stat asociat Uniunii Europene

Într-un interviu realizat de ipn.md, prim-ministrul Pavel Filip vorbeşte despre cele mai importante realizări ale ţării noastre în cei 27 de ani de Independenţă, precum şi despre speranţele sale referitor la dezvoltarea Republicii Moldova. La fel, premierul mai accentuează şi motivele pentru care cetăţenii trebuie să fie mândri că sunt membrii acestui stat.



– Care credeți că este cea mai importantă realizare din cei 27 de ani și de ce? Ce nu am reușit să obținem, ca stat, în acești ani?



– Cei 27 de ani de independență pe care îi aniversăm ne plasează în continuare în rândul democrațiilor tinere la nivel european. Privind înapoi, cea mai mare realizare a noastră a fost aceea că am putut menține această traiectorie de consolidare a democrației. Republica Moldova se schimbă pe zi ce trece, poate nu în ritmul pe care ni-l dorim, dar cu siguranță am depășit faza tranziției și a incertitudinii generale. Astăzi putem călători liber în Uniunea Europeană, avem acces pe piețe libere și ne bucurăm de sprijinul celor mai importante organizații internaționale.



Țara noastră are vocație europeană, legături strânse cu vecinătatea și cu puterile vestice, are un țel la care să aspire: integrarea în Uniunea Europeană. Toate aceste concepte s-au tradus în ultimii ani prin securitate sporită, stabilitate politică și socială, creșterea economiei, a încrederii investitorilor străini și, mai ales, prin schimbările în bine așteptate de cetățenii Republicii Moldova.



Avem și o serie de nereușite și, cu siguranță, un drum lung de parcurs spre dezvoltare. Printre nereușite, se numără ritmul de dezvoltare, care nu totdeauna răspunde așteptărilor cetățenilor, dependența energetică și perpetuarea conflictului înghețat în regiunea transnistreană. În același timp, Guvernul pe care îl conduc a făcut pași importanți pentru înlăturarea acestor bariere în calea spre dezvoltare.



– Ce a însemnat independența pentru cetățeanul Pavel Filip și pentru familia dumneavoastră?



– Anul în care țara noastră și-a obținut independența coincide cu anul în care mi-am început activitatea profesională. Pot spune astfel că am trăit din plin incertitudinile acelor timpuri și am văzut cum țara s-a așezat ulterior pe o traiectorie corectă. Personal pentru mine și familia mea, la fel ca pentru toți cetățenii Republicii Moldova, independența a însemnat mai întâi o schimbare radicală, apoi am învățat cu toții să ne adaptăm vremurilor și să ne deschidem mințile către nou. Am privit atent pentru prima oară la ceea ce se întâmpla în afara granițelor noastre și am conștientizat că avem mult de recuperat.



Aveam încă de pe atunci modele pe care să le aplicăm și exista un drum deja bătătorit pe care îl urmează și țara noastră – al democrației și al economiei de piață. În același timp, mă bucur că mai apoi copiii noștri au cunoscut o altă lume și alte tipuri de oportunități, au mai multă deschidere către vest și ambiții pe măsură.



– Cum credeți, prin ce se va deosebi cea de a 28-a, eventual, a 29-a și 30-a aniversare a Independenței de actuala?



– În termeni pragmatici, la următoarele aniversări vom putea vorbi despre o țară mai demnă și mai dezvoltată, datorită măsurilor pe care le luăm acum în toate domeniile cheie – începând de la pensii și servicii sociale, continuând cu eficientizarea administrației publice, dezvoltarea spațiului mediatic, crearea de condiții propice pentru investitori și mediul de afaceri, lupta anti-fraudă și anti-corupție și multe altele. Totodată, indiferent cine va conduce țara, va fi nevoie de un angajament puternic față de cetățeni, pentru ca aceste reforme să continue, să fie completate și să pună întotdeauna pe primul loc nevoile oamenilor.



Am și o serie de speranțe: sper ca vectorul european să fie introdus cât mai curând în Constituție și să fie asumat în continuare de clasa politică drept proiect de țară; sper să se mențină stabilitatea în țară și să continue dezvoltarea economiei, pentru cetățenii care își pun speranța în acest lucru și pentru ca din ce în ce mai mulți cetățeni moldoveni de peste hotare să se întoarcă acasă cu încredere.



– De ce un cetățean al Republicii Moldova ar trebui să fie mândru că este cetățean al acestui stat?



– Mândria națională este suma dintre ceea ce au făcut înaintașii, ceea ce facem noi azi și speranțele noastre de viitor. În primul rând, în contextul actual, un motiv esențial de mândrie este faptul că suntem o țară independentă, de sine stătătoare și am progresat mult pe acest drum nu tocmai ușor, având în vedere provocările cu care ne-am confruntat în primii ani de la obținerea acestui statut. În același timp, un cetățean al Republicii Moldova poate fi mândru astăzi de calitatea de stat asociat Uniunii Europene, care a adus după sine sprijinul și asistența UE pentru reforme din ce în ce mai însemnate.



Pe lângă UE, în Republica Moldova s-au implicat numeroase organizații internaționale de-a lungul timpului și am primit sprijin la cel mai înalt nivel pentru soluționarea problemelor noastre de securitate - mă refer aici la Organizația Națiunilor Unite. Nu în ultimul rând, Republica Moldova este un stat cu potențial mare, înregistrând în ultimii doi ani o creștere economică peste așteptările noastre, care a permis continuarea reformelor începute.



În final, consider că un motiv de mândrie în plus este însuși specificul nostru – suntem o țară diversă, cu o cultură distinctă și cu tradiții bogate care, alături de vinurile noastre, ne-a ajutat să ne punem amprenta în lume. Este de datoria noastră să conservăm și să dezvoltăm toate aceste lucruri. Fiecare mică schimbare în bine - în satul nostru, în orașul nostru, în familie ori la locul de muncă - înseamnă un pas în direcția bună pentru Republica Moldova și oferă fiecăruia dintre noi un motiv de mândrie națională.