Pavel Filip: Sunt dezamăgit că Moldova este judecată în această rezoluție doar prin prisma unor evaluări strict politice și subiective

Premierul Pavel Filip se arată profund dezamăgit de rezoluţia votată în Parlamentul European, care suspendă asistenţa macrofinanciară pentru ţara noastră. Într-o conferinţă de presă, premierul susţine că această rezoluţie, în spatele căreia se află opoziţia declarată proeuropeană, afectează în primul rând cetăţenii Republicii Moldova.

Potrivit prim-ministrului, Republica Moldova a fost judecată în această rezoluţie prin prisma unor evaluări strict politice subiective, şi nu prim acţiunile Guvernului şi îndeplinirea angajamentelor asumate în raport cu Uniunea Europeană.

"Sentimentele mele sunt destul de diferite legate de aceasta rezoluție votata de o parte din eurodeputaţii din Parlamentul European. Pe de o parte trebuie să recunosc că am un sentiment de profundă dezamăgire ca Moldova în loc sa fie evaluata prin acțiunile Guvernului și îndeplinirea angajamentelor asumate în raport cu Uniunea Europeană, este evaluată în aceasta rezoluție doar prin prisma unor evaluări strict politice și subiective, din punctul meu de vedere, fără legătură cu activitatea Guvernului pe care îl reprezint.

[...] Am implementat pornind de la Foaia de parcurs toate 82 de acţiuni, apoi am mers pe implementarea condiţionalităţilor care le avem pentru acordul de asistenţă macrofinanciară, dar şi tot ce ne-am asumat în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Inclusiv în domeniul justiţiei, toate acţiunile, proiectele de legi, hotărârile de Guvern au fost aprobate literă cu literă aşa cum au fost coordonate cu partenerii noştri din Uniunea Europeană.

Apoi, am un sentiment de responsabilitate fata de colegii deputați din Parlamentul Republicii Moldova, pentru că poate uneori i-am grăbit poate exagerat să voteze anumite reforme care erau conditionalităţi privind finanțarea Republicii Moldova. Iar astăzi, acești colegi se simt oarecum dezmăgiţi, când văd că Moldova nu a fost evaluată după realizări, dar după cât de guralivi sunt unii politicieni din opoziție.

Trăiesc un sentiment de vină faţă de colegii mei din Guvern, care nu au nicio treabă cu dimensiunea politică. Vorbesc de miniştrii şi funcţionarii din Guvern, care au muncit în această perioadă astfel încât să ne respectăm toate angajamentele pe care ni le-am asumat. Şi aceste angajamente au fost realizate şi îndeplinite 100% de către Guvern, iar acest lucru a fost menţionat şi de doamna Mogherini. Că din punct de vedere economic, tot ce şi-a asumat Guvernul Republicii Moldova a realizat.

Mai nedrept este că cetăţenii noştri din Republica Moldova sunt folosiţi în această luptă politică pentru că eu nu pot pentru că eu nu pot să o numesc altfel. Cred că această rezoluţie a fost gândită să fie orientată împotriva cetăţenilor. Unii politicieni din opoziţie, dacă vă aduceţi aminte, au solicitat blocarea finanţărilor pentru Republica Moldova chiar începând cu anul 2016 atunci când eram în plină negociere cu FMI şi iată că astăzi, pare-mi-se, au obţinut blocarea unei finanţări care ţine de asistenţa macrofinanciară din partea UE", a spus premierul Pavel Filip.

Şeful Cabinetului de Miniştri a declarat că banii din asistenţa macrofinanciară erau orientaţi pentru alimentaţia copiilor din grădiniţe şi şcoli, dar şi pentru majorarea salariilor angajaţilor din educaţie.

"Banii din asistenţa macrofinanciară erau orientaţi pentru majorarea sumelor pentru alimentaţia copiilor din grădiniţe, pentru sumelor cu care hrănim copii din şcoli şi pentru majorarea salariilor celor care muncesc în educaţie. Vreau să îi dezamăgesc pe cei care au pus multă străduinţă că noi vom acumula la bugetul statului mai mulţi bani decât era prognozat şi vom duce până la capăt toate proiectele pornite, inclusiv salariile din educaţie şi hrana pentru copii în grădiniţe şi şcoli", a declarat premierul.

"Eu înțeleg bine că uneori politica bate realitatea, asa s-a întâmplat și acum cu această rezoluție, dar aş vrea ca cei care au votat ieri rezoluția să conștientizeze și riscurile pe care le implică ea, inclusiv o posibilă diminuare a încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană. Vă aduc aminte că la începutul anului 2016, când ne-am asumat responsabilitatea pentru a guverna Republica Moldova, încrederea în UE era la 35-36% versus 47-48% încrederea în Uniunea Euroasiatică. În aprilie anul acesta, încrederea în UE era de 60%, măsurări efectuate de către Comisia Europeană, şi diminuarea încrederii în Uniunea Euroasiatică până la 34%", a mai spus premierul Filip.

Totuşi, şeful Executivului dă asigurări că suspendarea asistenţei macrofinanciare nu va afecta economic activitatea Guvernului. Asta deoarece creşterile economice obţinute datorită reformelor efectuate permit finalizarea proiectelor aflate în derulare, dar şi iniţierea altor noi.

"Aş vrea să vă vorbesc puțin și despre efectul acestei rezoluții. Vă spun cu toată certitudinea că ea nu va afecta financiar sau economic activitatea Guvernului, deoarece creșterile economice pe care le-am înregistrat, ne permit să finalizăm proiectele în derulare. Atât mai mult, vreau să vă spun că vom începe şi alte proiecte sociale. Acest lucru nu trebuie crezut neapărat din cuvintele pe care vi le spun eu. Acest lucru este confirmat şi de cei de la FMI, dar şi de cei de la Banca Mondială care astăzi au aprobat debursarea a 30 de milioane de dolari din Proiectul DPO. Şi FMI a aprobat aproximativ 34 de milioane de dolari, bani pe care deja i-am primit. De ce vorbesc despre FMI şi Banca Mondială pentru că, din punctul meu de vedere, acestea sunt instituţii care evaluează obiectiv şi corect activitatea Guvernului.

Mai mult, vreau să vă spun că acesta rezoluție nu va afecta în nici un fel determinarea noastră de a face reformele necesare. Cunoaşteţi această agenda largă de reforme care a fost probată şi luată drept plan de activitate a Guvernului, de aceea nici pentru o clipă nu ne vom opri pentru că facem aceste reforme, şi am declarat nu o singură data, pentru noi, pentru Republica Moldova, dar nu pentru Uniunea Europeană. Vă spun un alt lucru destul de important că această rezoluție nu schimbă nicidecum atitudinea noastră de deschidere și conlucrare în continuare cu oficialii de la Bruxelles. Am urmărit şi eu ieri dezbaterile din Parlamentul European pe tema rezoluţiei şi vom analiza pe fiecare în parte cu seriozitate pentru a face anumite schimbări acolo unde se impun. Am auzit şi critici constructive şi aprecieri pozitive şi vom face o analiză astfel încât să corectăm lucrurile acolo unde credem că trebuie de depus mai mult efort", a declarat premierul Pavel Filip.

Cât priveşte legislaţia electorală, şi în special elementele care au dus la invalidarea de către instanţele de judecată a alegerilor de la Chişinău, Guvernul împreună cu Parlamentul vor crea un grup de lucru pentru a analiza ce modificări pot fi făcute pentru a evita în viitor astfel de situaţii.

"De asemenea, vom continua aşa cum am avut discuţiile şi la Strasbourg să facem o analiză a posibilelor modificări din legislaţia electorală, a acestor elemente care au dus în sfârşit la decizia instantelor de judecată de a invalida recentele alegeri de la Chișinău, iar împreună cu colegii din Parlament deja am stabilit că se va porni acest lucru pe platforma unui grup de lucru creat doar pentru a vedea ce trebuie de făcut, ce trebuie de modificat în legislaţie astfel încât să fim convinşi că pe viitor astfel de lucruri nu se vor mai repeta", a spus Filip.

De asemenea, Pavel Filip a dat asigurări că Republica Moldova rămâne ferm angajată în parcursul european, iar în viitor, Guvernul va pune în prim plan nevoile urgente ale populaţiei.

"Guvernul rămâne angajat ferm în parcursul European. Vreau să repet încă odată un lucru care l-am spus anterior: Guvernul nu are planul A şi planul B, Guvernul are un singur plan în faţa sa este apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Este integrarea europeană a Republicii Moldova, noi vom merge în continuare pe acest drum foarte determinaţi.

În activitatea noastră viitoare vom pune pe primul plan nevoile urgente ale populaţiei şi vom directiona proiectele noastre prioritar spre rezolvarea acestor probleme, astfel încât oamenii sa simtă în sfârșit ca viata lor începe sa se schimbe în bine. Încrederea oamenilor în Guvern, în parteneriatul cu UE sau în partide, apare atunci când simt ca în mod real că viaţa lor s-a schimbat înspre bine, atunci când vorbim despre dezvoltare economică simt acest lucru în buzunarul lor, ei simt acest lucru când merg pe drumurile naţionale sau locale, ei simt acest lucru atunci când apelează la serviciile pe care le oferă statul", a declarat premierul Pavel Filip în cadrul briefingului de presă.