Pavel Filip: Situația în care se află astăzi Republica Moldova este rezultatul a 25-27 de ani de guvernare

Situația în care se află astăzi Republica Moldova este rezultatul a 25-27 de ani de guvernare. Este răspunul lui Pavel Filip la acuzațiile că Guvernul nu depune destule eforturi pentru a îmbunătăți situația demografică de la noi din țară, dar și pentru a majora alocațiile pentru persoanele cu necesități speciale.

"Situația în care se află astăzi Moldova este rezultatul a 25 de ani-27 de ani. Hai să nu încercăm să punem astăzi în cârcă acest probleme care sunt acum, dar împreună să găsim soluții. Nu există altă soluție, decât să mergem pe o agendă largă de reforme. Nu este suficient să faci doar reforme în business pentru a crea locuri de muncă. Tinerii care lucrează în domeniul IT, chiar dacă au un salariu mediu de 17.000 de lei pleacă pentru că vor servicii medicale calitative și multe altele. Eu am luat trei proprietăți pe care poate fi construit un stat: supremația legii, educația și infrastructură. De aici pornesc toate lucrurile care pot fi realizate și duse la aceea că oamenii să rămână în Moldova și să revină acasă", a spus premierul Pavel Filip.

Reacția premierului vine după ce deputatul PCRM, Elena Bodnarenco a criticat Guvernul pentru reforma pensiilor, declarând că majorarările efectuate sunt nesemnificative, în special în cazul persoanelor cu necesități speciale.

La rândul său, premierul a declarat că toți cei care vin cu proiecte de lege care să majoreze pensiile nu indică sursele pentru aceste majorări.

Mai mult, Filip a întrebat-o pe deputata PCRM de ce nu a acționat în perioada când partidul său era la guvernare, amintindu-i că în 1999 a fost schimbată formula de calcul a pensiei, o acțiune care a neîndreptățit cetățenii ieșiți în acea perioadă la pensie.

"Dacă ar fi doar o singură soluție pentru a rezolva această problemă, ar fi foarte simplu, exact așa cum vedem că toți ne critică pentru că oamenii din Moldova pleacă peste hotare. Eu văd o legătură directă. Dacă oamenii pleacă peste hotare, situația demografică se îmbunătățește acolo și se înrăutățește în Moldova. Oamenii vor pleca din Moldova atâta timp cât nu vom oferi salarii, nu vom construi drumuri, nu vom avea o educație calitativă, nu vom presta servicii medicale calitative. Nu există această baghetă ca să se rezolve peste noapte această problemă. Majoritatea din această sală ați fost la guvernarea Republicii Moldova.



Este adevărat că foarte multe inițiative care vin din partea opoziției în Guvern sunt respinse. O să vă spun așa cum este, sunt inițiative populiste, pentu că atunci când ni se solicită să plătim pensii mai mari, indemnizații mai mari, salarii mai mari, trebuie să fie indicată și sursa de finanțare. De aceea noi pornim de la capacitatea financiară pe care o are Republica Moldova. Pentru a cheltui bani, trebuie să înveți a câștiga, și noi suntem orientați spre acest lucru. Trecând la sistemul de pensii, eu nu mă laud cu acest sistem, întrebarea mea este și pentru formațiunea dumneavoastră politică: De ce nu ați făcut acest lucru în perioada când erați la guvernare? Dumneavoastră ați cunoscut că în 1999 a fost schimbată formula de calcul a pensiei, o acțiune care a nedreptățit toți cetățenii care au ieșit la pensii după această perioadă. Această nedreptate constă în faptul că banii care i-au plătit în fondul social și atunci când era calculată pensia, nu erau valorizați. Acești oameni pur și simplu au fost pedepsiți pe nedrept. De aceea, esența acestei reforme nu a fost în majorarea pensiei, pentru că pentru a majora pensiile ai nevoie de bani, dar a fost în a aduce echitate și de a face drepatate pentru toți oamenii care au fost nedreptățiți. Noi am revăzut formula de calcul a pensiei. De aceea, cei care ies la pensii din 2017 au pensie cel puțin cu 30 la sută mai mare decât ar fi ieșit în formula veche.

Noi am avut o perioadă de valorizare a pensiilor, pentru că pentru acest lucru este nevoie de bani, și datorită faptului că avem încasări mai bune la bugetul de stat și inclusiv în fondul social, noi am reușit această valorizare s-o facem pentru toți. După ce știm că toți au formulă de calcul corectă, dacă ai posibilitate, păi poți să majorezi pensiile. Să nu credeți că cunoașteți problemele mai bine decât noi. Știu că o persoană cu nevoi speciale nu poate trăi cu 800 de lei, știu că o dădacă la grădiniță nu poate trăi cu 58 de euro, un copil este puțin să fie hrănit cu un euro. Cunosc mult mai bine problemele care sunt în țară. Oamenii astăzi și au dreptate când nu vin cu aprecieri, pentru că ei nu le simt în buzunarul lor, dar noi punem bazele", a spus premierul Pavel Filip.