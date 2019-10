Pavel Filip și-a exercitat dreptul la vot: Am votat pentru o echipă care să susţină primarul şi proiectele investiţionale în oraşul Chişinău (VIDEO)

Președintele PDM Pavel Filip și-a exercitat dreptul la vot. Democratul şi-a dat votul pentru o echipă care să susţină primarul şi proiectele investiţionale în oraşul Chişinău.



"Am votat şi am investit foarte mult în speranţe. Ca acest oraş să aibă un primar gospodar, care să aibă grijă de oraş. Am votat pentru o echipă care să susţină primarul şi proiectele investiţionale în oraşul Chişinău. Am votat pentru că îmi doresc ca copiii şi nepoţii mei să trăiască într-un oraş bine amenajat. Într-un oraş unde să le placă să trăiască. Am avut o perioadă lungă care a precedat aceste alegeri, de puţină incertitudine în oraşul Chişinău. Aştept în sfârşit să fie impusă mai multă disciplină, regulă".

Pavel Filip a fost întrebat dacă crede că va avea loc al doilea tur al alegerilor.



"Probabil va fi al doilea tur, nu este meseria mea să fac prognoze. Dar luând în consideraţie câţi candidaţi la funcţia de primar general avem înregistraţi, cred că o să fie al doilea tur".

