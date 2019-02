Pavel Filip s-a întâlnit cu femeia despre care s-a spus că a concediat-o. Ce a aflat de la aceasta (FOTO)

Premierul Pavel Filip a venit cu unele precizări privind speculaţiile apărute în presă precum că ar fi concediat o femeie din Sireţi, raionul Străşeni.

"Am cunoscut-o astăzi pe doamna Ana Pruteanu, despre care am aflat de la știri că aș fi dat-o afară. O doamnă plină de energie și curaj. Am cunoscut un om care a trecut prin multe greutăți și a învățat să le depășească. Un om muncitor, care lucrează cu dedicație ca asistent social. Puțini înțeleg cât de responsabilă și complicată este această meserie și profit de ocazie ca să le mulțumesc tuturor asistenților sociali pentru munca pe care o fac.

Doamna Ana Pruteanu, doamna Tamara Ioniță, vă mulțumesc pentru discuțiile sincere și pentru că m-ați molipsit și pe mine cu pofta dvs de viață", a menţionat prim-ministrul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Pavel Filip a precizat că: "În ultima perioadă am aflat atâtea despre mine de la televizor: ba că am bătut o femeie, ba că am dat afară pe cineva... Au mai rămas două săptămâni până la alegeri. Oare ce mai aflăm unii despre alții?".