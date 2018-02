Pavel Filip: România rămâne a fi cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova

Astăzi, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip a avut întâlnire oficială cu premierul României, Viorica Dăncilă.

În acest context, Pavel Filip a evidențiat suportul și ajutorul pe care la oferit România țării noastre. De asemenea, oficialul a adus mulțumiri statului român, menționând faptul că când ne-a fost mai greu, România a fost alături de noi.

"Permiteți-mi să salut călduros delegația României și să aduc mulțumiri doamnei Dăncilă, care în pofida programului încărcat a acceptat invitația noastră. Este o vizită importantă pentru că România rămâne a fi cel mai consecvent susținător al Republicii Moldova. Schimbul de opinii a fost unul constructiv și sincer, iar propunerile făcute reprezintă dorința de a consolida parteneriatul strategic. Am informat pe doamna prim-ministru despre procesul reformelor interne în sectoarele interne, în contextul agendei noastre europene. În mod special am mulțumit pentru eforturile României. Relațiile între Moldova și România sunt excelente. Am convenit că vom avea o ședință comună a Guvernelor și această ședință va avea loc la Chișinău. Moldova și-a majorat exporturile pe piața Uniunii Europene și a atins o cotă cu peste 65 la sută, dar schimburile cele mai înalte sunt cu România. România este pe locul unu nu doar când vorbim de schimburi comerciale, dar și atunci când vorbim despre investiții.



Vreau să anunț că ieri, Comisia pentru desfășurare a concursurilor a anunțat rezultatele, unde SRL Transgaz a devenit câștigătorul acestei competiții.



Cred că nu există îndoială cât de importantă este pentru Moldova securtitatea energetică.



Asistența oferită de către România nu se reduce doar la un suport între relațiile noastre dar și la un suport material, și pe această cale vreau să mulțumesc pentru ajutorul nerambusabil. Vorbim despre sute de troleibuze, despre renovarea și reparația sutelor de grădninițe, dar și despre renovarea Sălii cu Orgă, despre reparația Muzeului Național de Artă dar și oferirea burselor pentru elevii care își fac studiile în România. În 2016, când Moldova era într-o criză, România a fost țara care ne-a oferit un împumut de 150 de milioane de euro. Atunci când ne-a fot mai greu, România ne-a ajutat. Sunt sigur că viitoarele noastre relații vor fi și mai bune", a spus prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.

PUBLIKA.MD amintește că premierul României, Viorica Dăncilă, efectuează astăzi o vizită oficială la Chișinău. Șefa Cabinetului de miniștri de la București a ajuns în țara noastră la ora 09:30.