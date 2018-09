Pavel Filip, REVOLTAT: DEMITERI şi PENALIZĂRI USTURĂTOARE în cazul bărbatului care a murit în timp ce aştepta ambulanţa

Premierul Pavel Filip a cerut în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri ca Ministerul Sănătăţii să sesizeze Procuratura Generală ca să să investigheze penal cazul privind decesul bărbatului în urma întârzierii ambulanţei cu circa 40 de minute. De asemenea, premierul Pavel Filip a solicitat demisiile directorului adjunct de la Asistenţa Medicală de Urgenţă, a dispecerului şi a medicului de pe ambulanţă.

"Din punctul meu de vedere este un caz revoltător. Un bărbat de 65 de ani, care a murit în timp ce ambulanţei i-a luat 40 de minute ca să ajungă la el. Am văzut că mulţi s-au dat cu părerea, din punctul meu de vedere, este un lucru contraproductiv. Noi am ales calea să parcurgem o anchetă. Astăzi mi-a fost prezentat un raport de către Ministerul Sănătăţii. Şi din acest raport am văzut câte probleme: nemijlocit faptul că ambulanţa a ajuns peste 40 de minute este un lucru neacceptat până la urmă. Nu ştiu cum se putea întâmpla aşa o situaţie pentru că oraşul Chişinău nu este cel mai mare şi luând în considerare că nu era oră târzie, atunci când nu sunt atât de multe maşini în oraş.

Mai revoltător mi s-au părut explicaţiile celor de la urgenţă, care mai mult seamănă a bâlbâială decât a explicaţii. Atât mai mult am văzut tendinţe de a prezenta informaţii false, care uşor au fost combătute pentru că au uitat că există sisteme GPS pe maşini. Nu merge nici explicaţia că nu avem maşini suficiente. Pentru că în acel moment erau 4 maşini libere nemijlocit staţionau la centru şi 10 maşini erau în sectorul centru.

Pe de altă parte am văzut şi explicaţiile şoferului care din punctul meu de vedere au fost scrise la indicaţia cuiva pentru că exact în momentul cela s-a stricat motorul, apoi nu putea accelera pe drum, apoi printr-un miracol motorul s-a reparat singur şi nu mai erau probleme tehnice la această maşină.

Un lucru care este mai dureros pentru mine - atitudinea nepotrivită a medicilor. Cunoaşteţi că am făcut declaraţii că port un respect deosebit acestor oameni care profesează această meserie. Ştiu cât este de greu să fii medic, ştiu că salariile pe care le primesc nu sunt pe potriva muncii pe care o fac ei, dar cunosc şi zeci de alţi oameni care sunt în exact aceeaşi situaţie. Nu pot accepta că salariul sau munca grea poate servi o justificare pentru a nu-ţi face munca calitativ aşa cum îţi cere meseria.

În cazul de faţă, atitudinea medicilor la loc când au ajuns, replici "Ce nu ştiţi în ce ţară trăim" - ştim în ce ţară trăim, într-o ţară unde nu toţi îşi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu. Acest lucru mă doare foarte mult. Pentru că am mai vorbit cu oameni care au plecat peste hotare, care au revenit, şi ei mi-au spus că diferenţa este în atitudine. Cu toţii trebuie să avem o atitudine serioasă faţă de munca pe care o facem, nu putem găsi justificări legate de munca grea, de condiţii sau altele.

O altă problemă am văzut-o şi la cei de la 112, care din câte cunosc, operatorul trebuia să atribuie cod roşu acestei chemări. Ori asta înseamnă că altă ambulanţă care se afla în zonă şi era pe cod verde trebuia să meargă nemijlocit la acest apel şi nu la altul. Avem mai multe probleme.

Am studiat foarte bine aceste materiale. Solicit, şi cred că este corect, concedierea pentru încălcarea gravă a obligaţiunilor de muncă, în primul rând, a vice-directorului de la Asistenţa Medicală de Urgenţă care este responsabil de municipiul Chişinău pentru neorganizarea calitativă a lucrului; dispecerul de la ambulanţa Chişinău care a primit acest apel pentru că l-a închis şi deschis de multe ori, dar nicidecum nu a purces la trimiterea unei ambulanţe, şi medicul de pe ambulanţă - pentru nerespectarea protocoalelor medicale. Pentru că odată ce s-a constatat moartea clinică, dar nu biologică trebuia să intervină conform protocoalelor. Lucru care nu a fost realizat.

În acelaşi timp, solicit aplicarea sancţionării disciplinare pentru medicul superior de la departament, pentru vice-directorul pe logistică care în momentul de faţă îndeplinea funcţia de director, de asemenea, pentru secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale care este responsabil de asistenţa medicală[...], dar şi directorul serviciului 112 pentru că trebuie să lucraţi mai bine cu angajaţii. Pentru că o greşeală elementară poate costa viaţa unui singur om.

Nu ştiu ce este mai grav. Vă solicit să adresaţi o sesizare către Procuratura Generală pentru a fi analizat penal acest caz", a spus Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că un bărbat a decedat săptămâna trecută după ce ar fi aşteptat timp de 40 de minute intervenţia medicilor. Incidentul a avut loc pe strada Lech Kaczynski,din sectorul Centru al Capitalei. Potrivit martorilor, care au şi solicitat ajutorul medicilor, ambulanţa a ajuns prea târziu, iar bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Unul dintre martorii incidentului a postat pe o reţea de socializare un mesaj în care povesteşte că ar fi observat bărbatul căzut la pământ în timp ce se plimba în preajmă. După ce s-a apropiat, aceasta a întrebat persoanele care stăteau lângă bărbat dacă au solicitat ajutorul medicilor. Aceştia i-ar fi spus că aşteaptă ambulanţa de 10 minute. Apelurile repetate la serviciul 112 nu ar fi dat nici un rezultat.

În aceeaşi postare se menţionează că ambulanţa a ajuns la faţa locului peste mai bine de 40 de minute de la primul apel. Aceasta nu ar fi avut nimic de făcut decât să constate decesul bărbatului. Medicii ar fi dat vina pe numărul mare de solicitări pe care le-ar fi avut.

Totuşi responsabilii din cadrul Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească susţin că medicii ar fi ajuns la faţa locului mult mai rapid. Totodată, cei care au solicitat intervenţia ambulanţei nu ar fi anunţat că este vorba despre un caz de urgenţă, astfel pacientul a fost transferat în zona galbenă, una cu un risc mai scăzut.

Vicedirectorul Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a declarat că pe marginea cazului a fost deschisă o anchetă de serviciu. Rezultatele acesteia vor fi anunţate ulterior.

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a scris pe o reţea de socializare că va monitoriza acest caz. Potrivit lui, autorităţile au creat o comisie de anchetă pentru investigarea tragediei. Andrian Candu a mai scris că va urmări în continuare cum decurge ancheta.