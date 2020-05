Pavel Filip: ”Regret decizia Guvernului și mă desolidarizez de atitudinea autorităților față de suportul venit de la București. Mulțumim, România!”

Regret decizia Guvernului și mă desolidarizez de atitudinea autorităților față de suportul venit de la București. Mulțumim, România! Este mesajul preşedintelui fracţiunii PDM, Pavel Filip, plasat pe pagina sa de Facebook. Politicianul a făcut o paralelă dintre modalitatea de organizare a întâmpinării convoiul umanitar românesc, care a trecut Prutul cu puțin timp în urmă, și evenimentul de întâmpinare din 2017 a 100 microbuze școlare donate de Guvernul român pentru școlile din Moldova.

”Așa am întâmpinat în 2017 cele 100 microbuze școlare donate de Guvernul român pentru școlile din țara noastră: în Piața Marii Adunări Naționale, cu mândrie și recunoștință pentru ajutorul oferit. Era cel puțin firesc ca la fel să se întâmple și anul acesta, când România ne trimite 20 de camioane cu medicamente și echipamente de protecție în valoarea de 3,5 milioane de euro. Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii Adunări Naționale - unde în 1989, 700 mii de oameni au cerut limba română - limbă oficială. Am comunicat colegilor încă de ieri aceste nemulțumiri. Regret decizia Guvernului și mă desolidarizez de atitudinea autorităților față de suportul venit de la București. Mulțumim, România!”.

Nedumerirea lui Pavel Filip pare a fi justificată, însă nu este clar de ce niciun ministru propus de PDM în Guvernul Chicu nu a întâmpinat ajutoarele române la frontieră. Cel puţin doi miniştri, cel al Afacerilor Externe, Oleg Ţulea, precum şi cel al Apărării, Alexandru Pânzari, ar fi putut merge la frontiera moldo-română în această dimineaţă.