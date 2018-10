Pavel Filip: Reforma salarizării este o lege unitară, o lege care vine să facă ordine în sistemul de salarizare

Reforma salarizării nu este o lege simplă despre majorarea salariilor, este o lege care vine să facă ordine în sistemul de salarizare. Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Această lege nu este o lege simplă despre majorarea de salarii, este o lege care vine să facă ordine în sistemul de salarizare bugetar. Până acuma am avut o multitudine de legi separate pentru diferite structuri, legi separate pentru salarii, și nu exista echitate, pentru că puteam avea aceleași persoane de aceleași categorie cu salarii diferite, avea sporuri peste sporuri și adaus la salarii și suplimente în urma efortului fiecărui care a putut loba aceste interese prin parlament ani de zile. Aceasta va fi o lege unitară, va fi o singură lege cu privire la salarii din sistemul bugetar din Republica Moldova și va fi această echitate. Ulterior, acești bani, bugetul de stat îi are și îi vor avea întodeauna. Este foarte important ca această lege să fie respectată", a declarat Pavel Filip.



Totodată, Premierul Pavel Filip a mai declarat că nu este nevoie de rectificarea legii bugetului. Guvernul are legea bugetului din anul acesta și sunt salariile prevăzute în această lege, ele vor fi plătite conform legii care este în vigoare și ulterior în luna decembrie conform legii care va fi aprobată.

PUBLIKA.MD aminteşte că peste 150 de mii de bugetari vor ridica lefuri mai mari, din 1 decembrie. Anunţul a fost făcut de preşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în briefingul de după şedinţa săptămânală a formaţiunii.

Salarii mai mari vor avea în primul rând medicii, profesorii, asistenți sociali, educatorii, dădacele din grădiniţe, precum şi angajați în administrația publică centrală și locală. Lefurile acestora se vor majora cu 20, 50, iar în cazul unora chiar şi cu 90 la sută.

Vlad Plahotniuc a mai adăugat că, datorită reformei, niciun angajat din sistemul public nu va avea un salariu mai mic de 2 000 de lei. De asemenea, conform acestui proiect, în fiecare an, Guvernul va fi obligat să majoreze salariile bugetarilor.

Vlad Plahotniuc a mai anunţat că în primăvara anului viitor, va fi realizată a doua etapă a reformei salariale. Atunci, vor creşte salariile celor care nu au beneficiat acum de majorarea lefurilor.