Pavel Filip: Programul Prima Casă a depăşit aşteptările Guvernului. Este important ca oamenii să rămână acasă, să lucreze aici

Programul "Prima Casă" a depăşit aşteptările Guvernului. Declaraţia fost făcută de premierul Pavel Filip, în cadrul unei întrevederi organizate la Cahul cu beneficiarii proiectului.

Potrivit şefului Guvernului, datorită iniţiativei, mai multe familii tinere au ales să rămână în ţară.



26 de familii din raionul Cahul şi-au procurat locuinţă datorită programului Prima Casă. Printre ele se numără şi soţii Merlan, care au trei copii. Aceştia s-au mutat acum două în luni în casă nouă. Locuinţa i-a costat 600.000 de lei, iar cea mai mare parte a banilor i-a împrumutat de la bancă. Rata lunară este de 3.500 de lei, dintre care statul achită 1.000.



"Datorită programului, a trebuit să contribuim numai cu 10% din costul proprietăţii. Sunt funcţionar public şi suntem avantajaţi, ne ajută statul", a menţionat Nicolae Merlan, poliţist de frontieră, beneficiar Prima Casă.



"Nu mi-am dorit o casă foarte mare. Am vrut o locuinţă confortabilă, unde să ne simţim bine alături de copii", a spus Dora Merlan, beneficiară Prima Casă.



Copiii sunt fericiţi că şi-au putut amenaja odaia după propriul plac:



"Sunt foarte bucuros că avem propria odaie. Această poliţă este a mea şi a fratelui meu. Şi asta la fel. Aici am fotografii. Pot face aici ce-mi doresc".



Premierul Pavel Filip şi-a exprimat satisfacţia pentru că programul este de mare ajutor tinerilor din ţară.



"Este mult mai eficient decât noi am crezul la prima etapă. Băncile au început să concureze între ele şi oferă dobânzi mai joase decât presupuneam noi. Pentru noi este important ca oamenii în final să rămână acasă, să lucreze aici", a declarat Pavel Filip.



Până acum, 810 beneficiari şi-au procurat locuinţe în cadrul programului Prima Casă. 586 sunt familii, iar 224 - tineri necăsătoriți. În total, au fost oferite credite de peste 380 milioane de lei, iar suma garanțiilor acordate de stat este de aproape 190 milioane de lei.

Cele mai multe solicitări sunt înregistrate în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raioanele Cahul, Ungheni şi Comrat.