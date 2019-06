Pavel Filip: PDM va fi în opoziție constructivă

Mai mulţi funcţionari publici din executiv sunt presaţi de noua guvernare să scrie cerere de demisie, chiar dacă au fost angajaţi prin concurs şi NU au avut nicio activitate de partid. De asemenea, unii membri ai PDM sunt ameninţaţi cu dosare penale şi îndemnaţi să treacă la un alt partid. Declaraţiile au fost făcute de fostul premier Pavel Filip. Actualul preşedinte al fracţiunii parlamentare a PDM cheamă formaţiunile politice de la guvernare să se apuce de lucru pentru binele cetăţenilor şi să continue proiectele începute de guvernul pe care l-a condus şi pentru care democraţii au avut grijă să lase suficienţi bani în buget.

"Aţi promis că veţi fi mai buni ca noi, nu vă încălcaţi promisiunea. Spun asta pentru că ani de zile PDM a fost criticat şi acuzat de toate relele în această ţară. Unde este transparenţa şi corectitudinea? Pe această cale cer acestor partide să nu se lanseze în răfuieli şi să nu creeze haos în ţară prin această epurare şi decapitate a tuturor instituţiilor statului. Paradoxal de acest lucru ne acuzau pe noi şi ei fac aceasta."



Pavel Filip le-a mai spus partidelor aflate la guvernare că este timpul să înceapă reparaţiile în cadrul proiectului "Drumuri Bune 2", pentru care s-au încheiat licitaţiile. În acest an, era planificată renovarea a 2 600 de kilometri de drum. De asemenea, a mai spus democratul, trebuie să continue programul "Prima Casă", datorită căruia, până acum, 2 500 de tinere familii au avut posibilitate să-şi cumpere o locuinţă. Pavel Filip s-a referit şi la cutiile pentru bebeluşi în cadrul programului "O nouă viaţă", de care au beneficiat până acum 13 mii de mămici. Totodată, în 2019, peste 100 de mii de oameni trebuie să aibă acces la apă şi canalizare, aşa cum au planificat democraţii. În acelaşi timp, este necesară continuarea lucrărilor la gazoductul Ungheni-Chişinău, iar agricultori să-şi primească subvenţiile în agricultură, pentru care a fost rezervat un miliard de lei.



"Este firesc că ele trebuie să continuie şi dacă noul Guvern va zice că nu sunt bani pentru aceste proiecte să ne întrebe pe noi. Am zis că noi vom fi într-o opoziţie constructivă şi nu vom veni doar cu critici, dar vom veni şi cu abordări care să aducă soluţii. Nu văd motive de ce nu ar continua aceste programe. Bani sunt", a declarat Pavel Filip, preşedinte fracţiunii PDM.



Noua guvernare a moştenit de la Guvernul Filip un buget de peste trei miliarde de lei, dar şi toate salariile, şi pensiile plătite la timp. Pavel Filip a precizat că, deşi vor fi în opoziţie, democraţii vor vota pentru proiectele care aduc beneficii concrete. Unul dintre ele prevede acordarea unei alocaţii de 200 de lei lunar pentru fiecare copil de până la 18 ani. Documentul a fost votat în prima lectură.



"Stăm cu ochii pe noul Guvern. Spuneam anterior că nu am avut noroc de o opoziţie adevărată în toţi anii cât am fost la Guvern, iată că noua guvernare este mai norocoasă", a menționat Pavel Filip, preşedinte fracţiunii PDM.