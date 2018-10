Pavel Filip: PDM a demonstrat că Republica Moldova îşi poate deschide propriul drum spre bunăstare

Partidul Democrat din Moldova a demonstrat că Republica Moldova se poate ridica, poate depăşi greutăţile şi îşi poate deschide propriul drum către bunăstare. Acest lucru a fost au devenit posibile datorită guvernării PDM pentru oameni. Este mesajul transmis de premierul Pavel Filip, prim-vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, la Adunarea Națională "PDM Pentru Moldova".

"Cu siguranţă ne aflăm acum la cea mai mare adunare a democraților din istoria acestui partid! Asta e forța democraților, asta e forța partidului nostru, asta e forța Moldovei şi a oamenilor Moldovei!

Stimați membri și simpatizanți ai PDM, dragi prieteni, dragi oameni ai Moldovei, de aproape trei ani de zile, Partidul Democrat are șansa și onoarea de a guverna Republica Moldova. În acest timp, țara noastră a demonstrat că se poate ridica, ţara noastră a demonstrat că are demnitate, că poate depăși greutăți, că își poate deschide propriul drum către bunăstare. Dovezile există și ele merită spuse, merită cunoscute. Vă voi spune pe scurt în ce situație ne aflăm astăzi.

Astăzi economia țării este în cel de-al treilea an consecutiv de creștere economică. Am adus Moldovei peste 4% creștere economică în primii doi ani. Anul acesta creşterea economică depăşeşte deja 5%.

Astăzi salariul mediu în Moldova este cu 30% mai mare decât în urmă cu 3 ani. Putem spune ferm că Republica Moldova nu este cea mai săracă țară din Europa, în acelaşi timp avem de muncit foarte mult ca să sporim bunăstarea oamenilor Moldovei.

Astăzi în Moldova pensia medie pentru prima dată după independenţă a depășit minimul de existență pentru pensionari. Vă spun cu certitudine: noi știm cum să mărim pensiile şi în continuare.

Am ajuns la aceste rezultate pentru că am susținut mediul de afaceri, am făcut reforme, am susţinut investițiile. Am redus mult numărul de acte permisive, am redus mult din organismele cu funcţie de control. Am oferit subvenții pentru crearea de noi locuri de muncă și am debirocratizat administrația, creând ghișee unice.

Astăzi în Moldova nu se mai închid școli, astăzi în Republica Moldova se renovează şcolile. Am făcut aceste progrese pentru că am înțeles că dăm un viitor educației, trebuie de dat acest viitor prin investiții în modernizarea infrastructurii școlare.

Azi inflația este sub control, iar cursul de schimb al monedei naționale este unul stabil, iar asta s-a întâmplat pentru că am făcut reforme serioase în domeniul bancar. Cunoaşteţi dezastrul pe care l-am preluat în acest domeniu. Astăzi putem spune cu certitudine: Republica Moldova are un sistem bancar stabil.

Astăzi în Moldova se fac drumuri bune, se construiesc apeducte și canalizări. Am procurat noi ambulanțe pentru serviciile de urgență și am reparat capital mai multe centre medicale din întreaga țară, iar tinerii sunt susținuți în cumpărarea primei locuințe. Vreau să accentuez că toate acestea nu sunt programe pe hârtie, sunt lucruri foarte și foarte concrete.

Oamenii din Mereșeni, din Molovata Nouă, din Micleușeni și din alte sute de localităţi ale Republicii Moldova merg acum pe drumuri modernizate.

În același timp, cetățenii din Todirești sau din Chirsova, la fel ca și cetățenii din alte zeci de localități ale Moldovei au acum apeducte noi, construite în 2017 și 2018.

Punctele de asistență medicală din Cornești, din Alexăndreni, din Onișcani și din multe alte zeci localități ale țării beneficiază de ambulanțe moderne, recent cumpărate.

Iar datorită Programului Prima Casă, peste 600 de familii tinere și de tineri din Moldova s-au mutat, deja, în casă nouă. Am dat o speranță tinerilor care nu credeau că în timpul apropiat își vor putea cumpăra o locuință.

Negativismul din societate a scăzut, iar mulți concetăţeni au început să creadă cu adevărat că-și pot construi un viitor aici, în țară, aici acasă.

Aceste lucruri au devenit posibile datorită guvernării PDM pentru oameni. Iar dumneavoastră, noi toți, trebuie să fim mândri de aceste rezultate, pentru că sunt rezultate muncite. Anume din această muncă a apărut succesul. Iar succesul Partidului Democrat este succesul Moldovei!

Cu toate acestea, cei care ieri au plecat de la putere - astăzi încearcă să o ia înapoi și sunt atât de orbiți de acest lucru încât neagă orice progres care s-a făcut în ultima perioadă. Confuzia lor este atât de mare, încât lupta lor contra guvernării a devenit acțiune politică împotriva Republicii Moldova, pe interior şi pe exterior. Cu trufie și cu dispreț față de oameni, opoziția a pus interesele ei, interesele de partid deasupra intereselor naționale. Ce vor să construiască acești oameni în Republica Moldova, noi nu știm. Nici ei nu ştiu. Pentru că ei nu construiesc – ei au demonstrat că pot distruge.

Dragi prieteni, în această săptămână s-au împlinit 1.000 de zile de guvernare Partidului Democrat. În toate aceste 1.000 de zile și în fiecare dintre ele, Guvernul a simțit susținerea cetățenilor, a simpatizanților și al dumneavoastră.

De asemenea, ori de câte ori am avut de promovat legi în Parlament sau am avut de respins atacurile și moțiunile opoziției, am simțit puternic susținerea colegilor deputați.

Și ori de câte ori am avut de lansat inițiative și de convins cetățenii de importanța proiectelor propuse, am simțit susținerea și încurajarea totală a PDM și personal a președintelui și colegului nostru, Vlad Plahotniuc.

Pentru toată această susținere, pentru toată această solidaritate, pentru că ați stat umăr la umăr cu guvernul PDM – vă mulțumesc din suflet!

Cu așa colegi, eu mă pot porni pe orice drum, oricât de greu ne-ar fi. Vreau să vă spun un lucru: niciodată în viața mea politică n-am fost atât de mândru de partidul din care fac parte!

Stimați membri PDM, stimați invitați, s-au făcut lucruri bune în Moldova din 2016 încoace. Dar mai sunt încă multe de făcut. De aceea misiunea noastră nu se poate opri aici. Am dovedit că merităm încrederea cetăţenilor, iar de aici trebuie să înceapă proiectul nostru pentru următorul ciclu electoral.

Sunt convins că vom avea puterea şi vom avea posibilitatea să continuăm împreună, să muncim Pentru Moldova, doar pentru Moldova", a declarat premierul Pavel Filip.