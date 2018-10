Pavel Filip: Nu există nicio contradicţie între parcursul european al Republicii Moldova şi abordarea pro-Moldova a PDM

Nu există nicio contradicţie între parcursul european al Republicii Moldova şi abordarea pro-Moldova a PDM. De mulţi ani în Republica Moldova am încercat să construim partide proeuropene, dar nu o Moldova proeuropeană. A declarat premierul Pavel Filip în cadrul unei conferinţe de presă, atunci când a fost întrebat despre noul angajament asumat de PDM în cadrul Adunării Naţionale "PDM Pentru Moldova".

"Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană reprezintă fundamentul programului de guvernare al PDM şi urmează să reprezinte fundamentul şi pentru următoarea perioadă. Am spus că noi cei care reprezentăm echipa guvernamentală şi Partidul Democrat care a delegat această echipă avem o singură cale. La baza acţiunilor noastre stă Acordul de Asociere cu UE.

Mie îmi pare rău că de mulţi ani în Republica Moldova am încercat să construim partide proeuropene, dar nu o Moldova proeuropeană. Aceste partide care aveau drapelul UE au făcut foarte multe lucruri urâte care au dus la scăderea popularităţii UE în Moldova. În 2016 când noi ne-am asumat responsabilitatea de a guverna Republica Moldova, popularitatea UE era sub 37%. Oamenii erau dezamăgiţi de ce au făcut toate partidele care de dimineaţă până seara strigau că sunt partide proeuropene şi reprezintă UE. Noi am ajuns acum la o ridicare a încrederii în UE de până la 65%. Aceasta este activitatea reală.

Trebuie să faceţi diferenţa între declaraţii şi lucruri concrete. Noi am ales să facem lucruri concrete. În acelaşi timp, considerăm că o problemă majoră cu care s-a confruntat Republica Moldova de la independenţă încoace a fost scindarea societăţii. Întotdeauna politicienii au încercat să scindeze societatea pentru că astfel era mai uşor să câştige acest vot. [...] Nu există nicio contradicţie între parcursul european al Republicii Moldova şi abordarea pro-Moldova a PDM. Această abordare nu reprezintă altceva decât unirea societăţii.

Vreau să fac o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul Republicii săptămâna trecută, cu cei care au refuzat să voteze sintagma parcursului european în Constituţia Republicii Moldova. Cei de la PDM care au venit cu această iniţiativă au zis "hai să nu mai vorbim steril, să fixăm acest lucru în Constituţie, apoi să vorbim cu oamenii despre creşterea economică, despre ce facem în sistemul de educaţie, sistemul de sănătate, etc". Aceşti oameni au refuzat. Ştiţi de ce? Pentru că ei nu mai sunt capabili de nimic altceva decât să vorbească. Şi atunci dacă le luăm instrumentul de a striga că ei sunt mai proeuropeni decât alţii, sau că sunt mai patrioţi decât alţii, atunci ei nu au ce vorbi cu oamenii. Şi ei şi-au păstrat acest instrument pentru campania electorală.

Da, PDM este un partid pro-Moldova, avem la baza programului nostru parcursul european şi nu văd o contradicţie în acest sens. Vom lucra în continuare pentru Moldova, pentru cetăţenii Republicii Moldova", a spus premierul Pavel Filip.