Pavel Filip nu a visat niciodată să devină prim-ministru: Lucrurile vin de la sine

Este important să-ţi faci foarte bine treaba acolo unde eşti. Este de părere premierul în exerciţiu Pavel Filip, care spune că nu a visat niciodată să devină prim-ministru. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Prime TV.

"Nu am visat să fiu ministru. Atunci când am început să lucrez inginer mecanic la o întreprindere, nu visam să devin directorul acestei întreprinderi. Şi, apropo, pot să vă deschid un secret: niciodată nu trebuie să te concentrezi pe carieră sau pe afaceri, dar trebuie să-ţi faci bine treaba acolo unde eşti. În rest, lucrurile vin de la sine. Nu am râvnit niciodată nici la alte funcții, dar așa a fost conjunctura de moment atunci, am acceptat această provocare, pentru că am avut în jurul meu o echipă foarte puternică, echipa Partidului Democrat, care mi-a asigurat în timpul mandatului un suport parlamentar puternic", a menţionat Pavel Filip.

Totodată, prim-ministrul în exerciţiu spune că nu a avut niciodată frică de eșec.

"Am avut întotdeauna frica să nu reușim să facem mai multe lucruri decât ne permite potențialul. Pentru că echipa care a fost întotdeauna alături de mine a fost o echipă puternică. Şi, apropo, pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Cu o asemenea echipă nu poţi suferi eșec", a precizat Pavel Filip.

Mai mult, Pavel Filip îşi aminteşte cu drag de prima decizie pe care a luat-o în calitate de prim-ministru: "Prima decizie a fost declararea unui moratoriu pe controale din partea instituțiilor cu funcții de control şi nu în zadar a fost luată această decizie, pentru că noi cunoșteam foarte bine problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. A fost nevoie să facem acest prim pas pentru a da un răgaz agenților economici, să răsufle şi să-şi revină după acele controale insuportabile care erau la momentul acela şi ulterior. Pot să vă spun că acesta a fost primul pas în marile reforme pentru mediul de afaceri".

Întrebat dacă se gândeşte la un nou mandat, Pavel Filip a menţionat că: "Eu sunt parte a Partidului Democrat şi vreau să vă spun că noi nici nu am ajuns să discutăm despre noul premier. Sunt lucruri mult mai importante, care țin de crearea unei majorități parlamentare. Pentru noi, cei din această formațiune politică, este mai puțin important cine şi în ce funcție se află, pentru că de unul singur un prim-ministru nu poate rezolva nimic. Lucrurile pot fi rezolvate în echipă. Şi, iată, pentru noi este importantă întreaga echipă, acolo unde se discută toate problemele, acolo unde venim şi discutăm şi despre eventuale strategii. De aceea, nu am vorbit şi doar bunul Dumnezeu știe cum va fi mai departe".