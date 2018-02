Pavel Filip: Ne dorim o relaţie prietenoasă cu Rusia

E nevoie de mai multă claritate, certitudine şi stabilitate în relaţiile internaţionale. Este mesajul transmis de premierul Pavel Filip, la conferinţa pentru securitate de la Munchen. Prim-ministrul a subliniat angajamentul clar al Moldovei pe drumul spre integrare europeană, dar şi dorinţa de a avea relaţii echilibrate şi prietenoase cu Federaţia Rusă.



La discuţiile interactive legate de vectorul de dezvoltare şi principalele preocupări pe plan extern ale ţării noastre au mai participat comisarul european pentru politică de vecinătate şi extindere, Johannes Hahn, preşedintele comitetului pentru afaceri externe al Dumei de stat al Federaţiei Ruse, Constantin Kosaciov, şi preşedintele Armeniei, Serzh Sargsyan.



"Viitorul a devenit mai imprevizibil, atat la nivelul relatiilor intre marile puteri cat si in diferite regiuni ale lumii. Imprevizibilitatea la randul ei genereaza lipsa de incredere in institutii si reguli, dezorientare politica, descurajeaza investitiile, ceea ce afecteaza cresterea economica."



Această incertitudine, a subliniat premierul Filip, afectează în măsuri diferite toate statele din regiune, care se confruntă atât cu probleme interne, cât şi cu probleme de ordin geopolitic. La acestea se adaugă relaţia complicată cu Rusia şi lipsa unei direcţii strategice de dezvoltare.



”Republica Moldova se confruntă cu toate aceste probleme în diferită măsură, dar încearcă să le rezolve sau să le diminueze. Noi promovăm o agendă ambițioasă de reforme bazate pe Acordul de Asociere cu UE.”



În privinţa relaţiilor cu Rusia, prim-ministrul a vorbit despre necesitatea unui dialog bazat pe respect reciproc.



"Noi ne dorim o relatie echilibrata si prietenoasă cu Moscova. O relatie care nu va fi bazata pe interese geo-politice și dorinta de a influenţa situatia din Moldova. O relatie in care vom vedea o dorinta reala care ne va ajuta in reglementarea conflictului Transnistrean si de a retrage de pe teritoriul nostru fortele militare si de munitie."



La finalul discursului său, premierul a declarat că e în interesul comun ca estul Europei să devină cât mai previzibil şi mai stabil. Şi dacă rolul principal le revine ţărilor din regiune, o contribuţie esenţială o au şi partenerii externi, precum Uniunea Europeană.