Pavel Filip: Muncim în continuare, poate chiar mai mult decât până acum

Muncim în continuare, poate chiar mai mult decât până acum. Este mesajul fostului premier Pavel Filip.

"A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progre. A lucra împreună este un succes. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că am muncit împreună în tot acest timp. Pentru dedicație și nervi, pentru ședințe interminabile, vizite în teritoriu, întâlniri și discuții cu oamenii, pentru implicare în situații de criză, pentru că n-ați avut weekend-uri sau vacanțe, pentru că ați generat proiecte și programe care au schimbat vieți. Am avut parte de toate. Și am învățat multe.

Să nu credeți că ne odihnim. Muncim în continuare, poate chiar mai mult decât până acum", a scris Pavel Filip pe pagina sa de Facebook.