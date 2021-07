Pavel Filip, mulţumit de activitatea echipei PDM în campania electorală

Președintele PDM, Pavel Filip, le-a mulțumit tuturor celor care au fost activi și au ieșit la vot, atât în țară și peste hotare. În mod special, tuturor celor care au avut încredere în PDM și și-au dat votul pentru fapte, pentru Partidul Democrat, pentru realizări concrete.

"Vreau să mulțumesc desigur echipei PDM, o echipă puternică și bine pregătită, care a făcut o muncă extraordinară în această campanie. Mulțumesc, dragi colegi, pentru dedicația și implicarea dvs!”, a declarat Pavel Filip într-un briefing de presă.

El a menționat că Partidul Democrat, a făcut o campanie curată, o campanie sinceră, o campanie fără atacuri, o altfel de campanie.

"Vreau sa spun ca sunt satisfacut cum PDM a facut campania. Noi nu am mers cu o lupta a declaratiilor dar una a ideilor. PDM este unica formatiune care a venit cu un plan de tara. După rezultate vom veni cu declaratii suplimentare. Am mers în toate raioanele, în sute de sate și ne-am întâlnit cu mii de oameni. Nu a fost o campanie ușoară. Dar am întâlnit mii de oameni care își doresc o viață mai bună, o altfel de Moldova. Oameni care au spus ferm că vor fapte, vor acțiuni concrete, vor o guvernare care știe cum și poate să aducă realizări în țară. Eu am încredere în echipa PDM și în susținătorii noștri și sunt mândru de fiecare dintre ei!”, a conchis Pavel Filip.