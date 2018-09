Pavel Filip: Mulțumim miniștrilor pentru munca depusă. Îmi doresc de la noua echipă multă dedicație

Remanieri la Guvern. Cabinetul va avea doi miniştri noi. Este vorba despre ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Sănătății şi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale. În cadrul şedinţei săptămânale a Partidul Democrat din Moldova Premierul Pavel Filip a mulțumit foștilor miniști pentru munca depusă în această perioadă și a declarat că are multe așteprări de la noii miniștii.

"Bună ziua tuturor. Cunoașteți că procesul de evaluare este un proces continuu. Aceasta sa întamplat și de această dată după discuții lungi pe care le-am avut cu echipa și am ajuns la concluzia să facem unele remanieri în Guvern. Vreau să aduc mulțumiri intregii echipe care au muncit până acuma pentru că s-au produs foarte multe lucruri bune și s-au adus rezultate. Doar că un principiu pe care îl am eu și întreaga echipă PDM este de a privi lucrurile și rezultatele nu în comparație de la ce am pornit, dar a privi lucrurile în ce am reușit a face luând în considerație potențialul. Din punctul meu de vedere potențialul a fost mai înalt în unele domenii decât s-au obținut rezultate.



Cunoașteți deja, astăzi am decis să facem schimbari la doua ministeri, este vorba de Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale, domnul Liviu Volconovici va fi înlocuit de către Nicolae Ciubuc. El este actual șef la agenția AIPA. S-a dovedit a fi un manager deosebit și un profesionist al domeniului agricol.



Un alt domeniu este cel al sănătații. Doamna Svetlana Cebotari va fi înlocuită de către doamna Silvia Radu. Și pe acest domeniu am înregistrat progrese de la începutul mandatului și au fost realizate mai multe reforme. Și pe această cale vreau să mulțumesc doamnei Svetlana Cebotari pentru munca care a depus-o în acest domeniu, și contez foarte mult pe domeniile și capacitățile manageriale a doamnei Silvia Radu.

Îmi doresc ca de la bun început ca Guvernul să fie implicat mai puțin în politică sau mai bine zis în goana electorală. De asta am insistat pe unele remanieri acuma pentru că în continuare să ne concentrăm pe implimentarea programului de guvernare. Îmi doresc de la noua echipă multă dedicație. Să ne ofere nimic altceva decât "lacrimi, muncă și sudoare"", a declarat premierul Pavel Filip.