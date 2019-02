Pavel Filip: Mulțumesc colegilor și cetățenilor. Procesul a fost unul transparent, liber și democrat

Partidul Democrat din Moldova a susținut un briefing de presă. Premierul Pavel Filip a mulțumit tuturor cetățenilor care au ieșit astăzi la vot precum și observatorilor internaționali și celor care au avut grijă de organizarea alegerilor.

Totodată, oficialul îi rogă pe toți cei implicați să respecte normele de organizare al procesului electoral pentru ca toți cetățenii țării să se poată bucura de rezultatele alegerilor.

"Aș vrea să le mulțumesc tuturor cărora au fost implicați în organizare și au garantat buna desfășurare a alegerilor parlamentare pe care le-am avut astăzi. Vreau să mulțumesc tuturor în mod egal. Procesul a fost unu transparent, liber și democrat. Am avut parte de un interes sporit din partea observatorilor.



Eu personal am mers la foart emulte secții de votare și am întâlnit practic peste toți observatori personali și am vorbit cu ei, și pe această cale vreau să le mulțumesc mult chiar dacă unii din opoziție au încercat diferite metode de ai duce în eroare reprezentanții comisiei de observare. Declarațiile pe alocuri isterice din punctul meu de vedere.

Am toată încrederea că prezența masivă a observatorilor internaționali, dar nu numai internaționali vor demonstra că aceste alegeri au avut loc într-un mod absolut corect și transparent.

Desigur că au existat și nereguli. Nereguli care sunt contestante și de partidul democrat și din punctul nostru de vedere nu pot influența rezultatul voturilor și nu pot influența procesul de votare. Un lucru important pe care aș vrea să îl scot în evidență, pentru prima dată votul din diasporă s-a desfășurat în mod impecabil și nu au fost probleme și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor misiunilor diplomatice pentru că în mare parte acolo au fost secțiile de votare și au asigurat atât buna desfășurare a alegerilor și ordinea în secțiile de votare.



Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor mei din PDM, colegilor mei care au muncit foarte mult în această campanie având mii și mii de întâlniri, vorbind cu oamenii pentru că de asta suntem noi în misiunea politică, pentru a servi cetășeanului în primul rând.



Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care au venit la sutele de întâlniri pe care le-am avut și eu personal și sutelor de mii de oameni care au participat la întâlnirile reprezentanților partidului democrat.



Vreau să îi rog pe toți cei implicați să respecte normele de organizare al acestui proces, urmează să fie numărat fiecare vor, să fie întocmite toate actele așa cum prevede cadrul legal și pe această cale vreau să rog reprezentanții partidului democrat să fie vigilenți, iar pe alții care sunt implicați în acest proces să nu efectueze presiuni, astfel încât în final să putem spune rezultatele nu au fost influențate și să ne bucurăm cu toții de acest rezultate, dar în primul rând vreau să se bucure cetățenii țării pentru că aceste exercițiu a fost pentru cetățeni și încontinuare parlamentul urmează să facem pentru cetățeni", a declarat Pavel Filip.