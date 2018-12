Pavel Filip, Monica Babuc și Eugeniu Nichiforciuc vor candida ca deputați pe circumscripțiile din raioanele lor de baștină

Prim-vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova Pavel Filip şi-a prezentat oficial candidatura la alegerile parlamentare pentru circumscripţia Străşeni. Pe Filip au venit să-l susţină personalităţi notorii de la noi. Printre ei se numără maeștrii Eugen Doga și Nicolae Botgros, care au participat la Forumul Partidului Democrat "Pentru Moldova". Cu mesaje în susținerea lui Pavel Filip a venit și interpreta Maria Stoianov, care anterior intenționa să candideze pe aceeași circumscripție, însă a renunțat pentru a-l sprijini pe premierul democrat.

Originar din satul Pănășești, raionul Strășeni, Pavel Filip spune că vrea să candideze în circumscripția din localitatea de baștină pentru a putea promova interesele pământenilor săi în viitorul Parlament.



"Străşeni mi-e cel mai drag, pentru că aici m-am născut și pentru că vrea cu certitutdine să-mi văd nepoții alergând pe aici în Strășeni și eu să-mi petrec bătrânețile aici unde m-am născut . De aceea am decis că vor merge în campania electorală anume aici, la Străşeni", a declarat premierul Pavel Filip.



Fiind în fruntea Guvernului, alături de echipa de miniștri, Pavel Filip spune că a reușit să implementeze mai multe reforme care s-au făcut simţite şi la Străşeni.



"Nu din spusele cuiva cunoaște lumea artistică. Din primele surse știe și se isprăvește. Noi artiștii suntem egoiști și vrem atenție, vrem să fim observați. Când vine un prim-ministru la spectacol şi vine cu flori, e un lucru extraordinar", a declarat compozitorul Eugen Doga.



”Nu pot să fiu indiferent față de poporul meu care m-a aplaudat 40 de ani, să știu că țara noastră se află la răscrucea unui lucru important și să punem fiecare semnătura noastră acolo”, a spus Nicolae Botgros, conducător orchestra ”Lăutarii”.



"În primul rând, pentru că este un băştinaş al nostru şi în al doilea rând, pentru că este un om care munceşte. Se vede foarte mult munca lui şi efortul."



A venit să-l susțină pe premier și fostul său diriginte de clasă.



"Stăruința pe care a depus-o el pe parcursul anilor de studii a demonstrat ulterior ce a căpătat la școală. În momentul când dumnealui a preluat cârma Guvernului, era o situație deplorabilă. Roadele pe care le culegem astăzi sunt datorită lui Pavel Filip", a declarat Gheorghe Mîndrilă, fostul diriginte al lui Pavel Filip.



În același timp, la Ialoveni, ministrul Educației, Monica Babuc și-a anunțat şi ea intenția de a candida. Ea va reprezenta interesele alegătorilor din circumscripţia 22 din acest raion. Din aceasta face parte şi satul Bardar, de unde este originară democrata.



"Este firesc să fii alături de pământenii tăi în asemenea situaţii, dar a fost în mare parte şi iniţiativa dânşilor. Priorităţile ar fi să continuăm şi să accelerăm ritmul acelor reforme pe care le-am început" a declarat Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării.



Oameni de artă, scriitori și colegi de partid au venit să o susțină.



"Sunt unul din admiratorii doamnei Monica Babuc pentru prestanţa ei intelectuală, pentru activismul ei public-social şi pentru puritatea morală şi cred că merită toată stima alegătorilor noştri", a spus Vladimir Beșleaga, scriitor.



"Din candidaţii care i-am urmărit şi să iau în ansamblu tot, vreau să spun că doamna Babuc cunoaşte absolut toate problemele cetăţeanului din raionul Ialoveni", a zis Lilian Carmanu, preşedintele raionului Ialoveni.



"Sunt mândră de faptul că Monica Babuc este din raionul Ialoveni şi sunt sigură că oricare problemă care va apărea în raionul nostru o să ştim concret la cine să apelăm."



Un alt democrat care și-a anunțat intenția de a candida în circumscripția uninominală numărul opt, este Eugenu Nichiforciuc. Acesta va reprezenta interesele locuitorilor din raionul şi oraşul Florești. Joi, în majoritatea circumscripțiilor din țară au fost organizate forumurile PDM pentru Moldova, unde s-au lansat candidații pentru circumscripţiile uninominale.

"Imediat după ce am obținut mandatul de deputat, am încercat să ajut orașul natal, raionul natal, fiindcă aici îmi sunt prietenii, părinții. Din păcate orașul era în stare dezastruoasă, chiar nu eram indiferent de această situație și am vrut să schimbam radical faţa raionului Florești", a declarat Eugeniu Nichiforciuc, secretar general adjunct al PDM.



Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 vor avea loc în baza sistemului electoral mixt. Mai exact, 50 de deputaţi vor fi aleşi ca şi până acum, pe liste de partid, iar 51 - direct de popor.