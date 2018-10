Pavel Filip, la Ziua Naţională a Vinului: Guvernul va continua să investească în domeniul vitivinicol

Guvernul va continua să investească în dezvoltarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova, care este unul dintre cele mai importante din economia ţarii noastre. Este asigurarea venită din partea premierului Pavel Filip, în cadrul deschiderii oficiale a evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a Vinului.

"Mă bucur să văd azi aici atât de mulţi vizitatori, atât de multe zâmbete şi feţe luminoase. Desigur, acolo unde este vin, nici nu poate fi altfel. Avem peste 60 de producători autohtoni prezenţi aici la cea dea XVII-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului, cu genericul "Vin din sufletul Moldovei". Sunt absolut sigur că fiecare vin expus astăzi vine din sufletul Moldovei. În acelaşi timp, cunosc că aceste vinuri mai conţin şi multă muncă şi dragoste depusă de către dvs. Suntem o ţară cu oameni primitori şi deschişi şi aşa cum arată şi spotul de promovare a ţării: oameni care cinstesc cu generozitate din puţinul lor pe orice oaspete care le calcă pragul.

Fiecare moldovean va oferi un pahar de vin şi o plăcintă oaspetelui care îi trece pragul astfel încât să încălzească sufletul oricărui trecător. Am avut ieri la Chişinău, în calitate de oaspeţi, prieteni ai Republicii Moldova, prim-miniştri ai Georgiei, ai Ucrainei, vicepremierul azer, am vorbit despre prietenii, despre alianţe şi despre vinuri.

Am ajuns la concluzia că uneori vinurile noastre spun mult mai mult despre noi. Vinurile din Moldova, la fel ca şi poporul nostru au trecut prin chinuri au trecut perioade mai complicate, au trecut prin embargouri impuse de Rusia, după care au luat calea spre Uniunea Europeană. La fel şi poporul nostru a trecut prin multe greutăţi dar suntem determinaţi în calea noastră spre marea familie UE. Aşa cum ne-a arătat ziua de ieri, şi vinurile, dar şi noi ca ţară, avem alianţe frumoase cu elemente ucraineşti, georgiene, dar şi româneşti.

Este pentru mine o mândrie ca prim-ministru să îi servesc pe oaspeţii noştri cu un vin bun, care vine din sufletul Moldovei. Şi pentru acest lucru, dragi vinificatori, vreau să vă mulţumesc din suflet pentru că îmi oferiţi această posibilitate să mă mândresc cu vinurile din Republica Moldova care nu o singură dată reprezintă de fapt cartea de vizită a ţării noastre. Vinurile noastre se regăsesc nu numai în piaţa UE, dar şi în pieţele SUA, Japonia, şi sunt sigur că şi concetăţenii noştri din diasporă atunci când văd o sticlă de vin moldovenesc se mândresc şi văd acolo o parte din ceea ce au lăsat acasă.

Vinurile noastre câştigă medalie după medalie, în fiecare an, avem deja peste 400 de distincţii la concursurile internaţionale, medalii care au urcat Moldova în topul ţărilor europene în acest capitol.

Iar noi ca autorităţi ne simţim responsabili să oferim condiţii pentru ca acest sector să se dezvolte în continuare. Sectorul vitivinicol reprezintă 16% din valoarea adăugată în agricultură, 12% din exporturi. Vreau să vă asigur că şi în continuare guvernul va investi în acest domeniu care este poate unul care va aduce plus valoare şi în continuare economiei noastre. La final vreau să vă mulţumesc organizatorilor acestui eveniment frumos şi constat că această, an de an, sărbătoare Naţională a Vinului devine tot mai bine organizată. Devine un eveniment la care vin tot mai mulţi oameni de peste hotare care vin să guste", a declarat premierul Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că Ziua Naţională a Vinului va fi sărbătorită astăzi şi mâine. Astăzi evenimentul va dura până la ora 21:00, iar până atunci oaspeţii se vor putea delecta cu băuturi alese şi vor putea participa la masterclass-uri ţinute de somalieri celebri.



În centrul Capitalei a fost instalată şi o curte ţărănească în care oamenii vor putea vedea cum se face vinul după cele mai vechi tradiţii.



Atmosfera va fi întreţinută de artişti consacraţi printre care orchestra fraţilor Advahov, Zinaida Julea, iar seara în scenă vor urca şi Nelly Ciobanu, Brio Sonores sau Vali Boghean împreună cu band-ul său.

În acest an, în premieră, Ziua Naţională a Vinului este sărbătorită şi la Bucureşti. Iar oaspeţii de aici vor putea vedea ce se petrece în capitala României pe două ecrane imense instalate lângă scenă.

În acest an sărbătoarea este una specială deoarece participă un număr record de producător de vin, iar pentru organizarea evenimentului au fost cheltuite 2,2 milioane de lei.