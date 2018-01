Pavel Filip, la REPLICA: Moldova ar putea primi prima tranșă din asistență macro-financiară de 100 de milioane de euro în primăvară

Prima tranșă din asistența macro-financiară de 100 de milioane de euro acordată de Uniunea Europeană ar putea ajunge în Moldova în această primăvara. Anunţul a fost făcut de Pavel Filip în cadrul emisiunii REPLICA.

Potrivit premierului, toate cele zece condiționalități au fost îndeplinite și urmează doar ca echipa de evaluatori de la Bruxelles să aprecieze implementarea acestora.

"În termeni optimiști, avem toată posibilitatea să obținem acești bani la sfârșitul lunii martie – luna aprilie, vorbesc de prima tranșă. Atât mai mult, noi ne-am ambiționat. Ne-am ambiționat să realizăm toate condiționalitățile până la sfârșitul sesiunii de primăvară-vară", a spus premierul Pavel Filip.

În cadrul emisiunii, Pavel Filip a venit cu o replică pentru cei care spun că reformele Guvernului nu sunt eficiente.

"Am văzut la un post de televiziune un așa-numit expert care a criticat absolut tot ce a făcut acest Guvern. Situația paradoxală este că acest om este angajat în Centrul de Implementare a Reformelor. El consiliază Guvernul și nemijlocit a pus mâna la elaborarea și implementarea acestor reforme. Atât mai mult, vreau să vă spun că este plătit cu bani grei de către echipa economică din Germania", a spus prim-ministrul.

Șeful cabinetului de miniştri a menționat și care sunt domeniile prioritare în acest an. În capul listei se află reforma justiției, a educației și dezvoltarea infrastructurii. Totodată, va fi evaluată integritatea magistraților.

"Trebuie să avem grijă nu doar de evaluarea celor care sunt în sistem, dar să înțelegem și cum intră un judecător în sistem. În același timp vorbim și de reforma avocaturii, dar și de reforma Curții Constituționale. Aceasta este una din prioritățile cele mai importante care, ulterior, îți asigură și investiții, și dezvoltare economică și posibilitatea de a face investiții sociale și investiții publice", a declarat premierul Pavel Filip.

Pavel Filip a menționat că atât el, cât și colegii de la Guvern, vor sta departe de campania electorală.

"Voi avea și în continuare discuții cu colegii de partid și am toată certitudinea că ne vor proteja de aceste dispute politice, astfel încât să ne putem face treaba mai bine în acest an. Nu m-am gândit la lansarea în campanie electorală. Voi munci în executiv, astfel încât oamenii să simtă că acest Guvern a adus un plus acestei Republici", a spus prim-ministrul Pavel Filip.

