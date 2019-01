Pavel Filip, la raport: Am făcut în trei ani mai mult decât toate guvernările anterioare la un loc

Salarii şi pensii mai mari, alocaţii şi indemnizații majorate, drumuri mai bune, dar şi diverse programe pentru îmbunătăţirea sistemului medical. Sunt doar unele dintre realizările Guvernului Filip în trei ani de activitate, prezentate astăzi de către premier. Potrivit prim-ministrului, în această perioadă a crescut economia, ia mediul de afaceri a devenit mai atractiv atât pentru antreprenorii moldoveni, cât şi pentru investitorii străini.

"Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit la evenimentul de astăzi. În câteva zile se vor împlini 3 ani de zile de când ne-am asumat responsabilitatea de a conduce acest guvern în Republica Moldova și cred că este corect să venim cu un raport în fața cetățenilor, în primul rând.

Totodată, am invitat astăzi aici și reprezentanți ai celor care, credem noi, au fost atinși de deciziile și reformele pe care le-am luat, aici, la Guvern. Mă refer aici, în primul rând, la reprezentanții asociațiilor de business, sindicate, mediul academic, autorități locale, societatea civilă, dar și beneficiari de programe guvernamentale.

Voi prezenta astăzi succint câteva dintre realizările Guvernului, cele pe care le consider mai importante, pentru că ne-am confruntat cu dificultăți, trebuie să recunosc, atunci când am încercat să sintetizăm tot ceea ce s-a făcut în trei ani de zile. Sunt multe realizări și mă bucur că toate sunt probate de cifre concrete și rezultate care se văd în date statistice, grafice, evoluții.

Dragi prieteni, vă spun sincer că înțeleg foarte bine care au fost așteptările față de noi atunci când am preluat mandatul aici la Guvern. Știu că oamenii au privit cu neîncredere noul Guvern atunci. Am venit la guvernare după anul 2015, an în care am avut 3 prim-miniștri și 2 interimari. Înțeleg foarte bine de ce oamenii nu ne-au dat mari șanse atunci. Dar iată că după ce în 2015 am avut un an cu 3 Guverne, ulterior am avut un Guvern pe următorii 3 ani de zile. Și sunt ferm convins că unul dintre lucrurile bune pe care am reușit să le facem este că am adus stabilitate și liniște în țară. După o perioadă cu multe ezitări și tulburări, de 3 ani avem în Republica Moldova o creștere constantă pe majoritatea sectoarelor, o creștere care va continua și în următorii ani.

Iată de ce, știu că acest Guvern nu a avut privilegiul altora de a veni la putere pe un val de entuziasm și declarații populiste. Am venit într-o perioadă complicată pentru țară și am înțeles foarte rapid că trebuie să ne apucăm de lucru, că oamenii s-au lăsat amăgiți deja de câteva ori de vorbe și declarații, așa că trebuie să le dăm fapte. Schimbări pe care să le simtă în buzunar și în casa sau localitatea lor. Și cred că am reușit să ne atingem o parte dintre obiectivele pe care ni le-am pus. Voi menționa, în continuare, sper că pe scurt, cele mai importante evoluții pe diferite sectoare, în comparație cu anii precedenți.

Un lucru de care chiar pot spune că sunt mândru este că am reușit să creștem veniturile oamenilor nu prin declarații populiste, dar prin schimbări și reforme care au adus echitate și echilibru în sistem.

De la 1 decembrie anul trecut salariile tuturor bugetarilor au crescut în baza reformei salariilor. Nimeni nu va mai avea un salariu mai mic decât minimul de existență de 2.000 de lei. Nimeni nu va avea salariu mai mic decât a avut până acum și acest lucru este foarte important. Oamenii vor primi primele salarii majorate acum în ianuarie și sper că banii concreți în mână vor pune capăt tuturor speculațiilor la acest subiect. Declarațiile sunt specialitatea altora, noi aici la Guvern operăm cu cifre. Vă spun doar câteva.

Salariile în educație au crescut în 3 ani cu 84%. În 2015, acum 3 ani, salariul mediu în învățământ era de 3.600 de lei. Anul acesta salariul va ajunge la aproape 7.000 de lei.

În medicină, avem o creștere de 83% la salariile doctorilor, care au evoluat de la 5.000 de lei în 2015, la peste 9.000 de lei după reforma salariilor.

Recent, am marcat ziua Culturii și pot să spun că în urma reformei, salariile în acest domeniu vor crește și mai mult. De exemplu, salariile directorilor de case de cultură s-au triplat, de la 2.000 la peste 6000, 6.600 de lei.

Am decis să majorăm salariile și pentru 5.000 de poștași și angajați ai Poștei Moldovei. Unii dintre aceștia vor primi salarii de 2 ori mai mult decât au avut până acum.

Sunt câteva categorii care au fost ignorate până acum, însă eu am certitudinea că în scurt timp, oamenii vor simți schimbările, așa cum le vedem și noi pe hârtie când facem calcule. De exemplu, cifrele ne arată că în 3 ani salariul mediu pe economie a crescut de la 4.600 de lei la aproape 7.000 de lei. Și consider, fără lipsă de modestie, că acesta este un rezultat foarte bun.

Ne-am îngrijit și de pensionari, însă am adus mai întâi echitate în sistemul de pensionare, prin reforma pensiilor. Am introdus o nouă formulă de calcul care aduce pensii cu 30% mai mari celor care s-au pensionat începând deja începând cu anul trecut.

Trebuie să recunosc și cred în continuare că pensia în Republica Moldova este încă foarte mică. Însă am făcut eforturi ca să o majorăm. În 3 ani pensia medie a crescut cu aproape 50%. Este un record, așa o arată și datele.

De la 1 ianuarie pentru jumătate de milion de pensionari pensiile au crescut cu 10%, pensia medie ajungând până la aproape 1.800 de lei, de la puțin peste 1.000 de lei pe care le avea acum 3 ani de zile în urmă.

Începând cu 1 ianuarie 2019 a fost lansată recalcularea pensiilor pentru cei care muncesc după pensionare, care va fi urmată de indexare, astfel calculele ne arată pentru unele persoane acestea chiar se vor dubla.

Peste 603 mii de persoane au primit pentru prima dată, de sărbători, un ajutor de 600 de lei și mă bucur să văd că această inițiativă a fost primită foarte pozitiv de către oameni.

Am majorat alocațiile lunare pentru deportați de la 100 la 500 de lei, iar ajutorul material unic – de la 700 la 1.000 de lei. Toți au dreptul la examene medicale profilactice gratuite la Spitalul Cancelariei de Stat și beneficiază de reduceri la serviciile de reabilitare sanatoriale. Au fost majorate de 2 ori îndemnizațiile unice la nașterea copilului de la 3.000 la peste 6.000 de lei acum. Am majorat indemnizațiile pentru tinerii pedagogi, de la 30 la 120.000 de lei.

Din 2012 până în 2015 alocația per elev pentru alimentație în școli a crescut cu... doar 50 bani. În 3 ani de guvernare, am majorat această sumă de 7 ori mai mult decât s-a făcut în acea perioadă.

Infrastructura a fost și este, de fapt, prioritate națională și asta pentru că în secolul 21 vrem să punem o țară europeană la cale prin infrastructură dezvoltată. Am lansat cel mai amplu program de reparație a drumurilor. Doar anul trecut am reparat 1.600 de km de drumuri. Pentru comparație, în perioada 2009-2015 s-au reparat în medie câte 140 de km pe an. Am făcut drumuri în sate, în zone care au fost permanent neglijate în trecut. Și asta nu o spun ca o laudă, ci ca o mare tristețe, pentru că dacă se făcea în fiecare an măcar jumătate din câte drumuri am reconstruit noi, toată țara ar fi fost acoperită astăzi de drumuri bune. Vom continua acest program și în anul acesta, în 2019, an când avem planificați peste 2.600 kilometri. Noi avem un plan aprobat pentru asta, care deja se află în derulare, avem banii necesari, imediat ce se încălzește afară va începe construirea de noi drumuri.

S-a lucrat și pe segmentul infrastructurii de apă și canalizare. În ultimii doi ani, peste 106 mii de beneficiari au fost conectați la rețeaua de apă, ceea ce înseamnă 53 de mii pe an, de 7 ori mai mult decât pe timpul guvernărilor anterioare. În anul 2019 ne propunem un obiectiv de 2 ori mai serios: 100 de mii de oameni conectați într-un an.

Am cumpărat anul trecut 110 ambulanțe noi, iar altele 170 urmează să fie procurate anul acesta. Contractele fiind deja semnate. Începând cu decembrie 2018, fiecare mămică primește gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou-născuți în cadrul Programului guvernamental "O nouă viață". Doar în luna decembrie 3.000 de mămici s-au bucurat de acest proiect.

Un program de care sunt cu adevărat mândru este programul Prima casă, o idee cu care am venit în anul 2017 și care a fost criticată la început. Cu toate acestea, 1.200 de familii și-au cumpărat o locuință cu ajutorul Guvernului. Și pentru 2019 am planificat deja alte 3.000 de locuințe, ceea ce însemnă că 3.000 de familii tinere vor rămâne în Republica Moldova, aici, acasă.

Un alt program de care sunt foarte mulțumit este campania ”Un doctor pentru tine”. Vorbim de echipe mixte de specialiști, screening pulmonar, controale stomatologice pentru copii și mamografii. Sunt oameni care de 10 sau poate 20 de ani nu au fost la un control medical, ca să prevină o boală. Și mă bucur că 40 de mii de persoane au fost examinate gratuit. Sănătatea oamenilor este prioritate pentru noi.

Avem câteva programe foarte reușite prin care îi susținem pe cei care lansează afaceri. Vorbesc aici de Subvenții în avans pentru cei care vor să lanseze o afacere în agricultură, mă refer la tineri și femei, Femei în afaceri, START pentru tineri, PARE 1+1, DAR 1+3.

Ceea ce cu siguranță nu poate fi negat este că am adus stabilitate economică. După criza în care era țara în 2015, când PIB-ul a scăzut cu 0,5%, din 2016 am pus Republica Moldova pe un trend ascendent și țara noastră a intrat într-un nou ciclu economic. Avem o creștere economică constantă, de peste 4 la sută în toți acești 3 ani de zile. Ceea ce înseamnă unul dintre cele mai înalte ritmuri de creștere din regiune.

Datorită reformelor pe care le-am făcut pentru a stimula mediul de afaceri, avem indicatori care ne demonstrează că am mers pe calea corectă. Am redus birocrația și am oferit posibilitatea ca toate actele să fie solicitate online, am micșorat impozitele (vorbesc despre reducerea impozitul pe venit până la 12%, am micșorat TVA-ul pentru industria HORECA), am tăiat din presiunea pe agenții economici, iar astăzi nu noi, ci asociațiile de business spun că au parte de o gură de aer de când suntem la guvernare.

În rezultat, în 3 ani am încasat la buget cu 15 miliarde de lei mai mult. Sunt bani care au venit în buget și pe care i-am putut folosi pentru majorări de salarii și pensii, investiții sau programe alte guvernamentale. Avem 350 de rezidenți în parcul IT, care plătesc un impozit unic de 7%. Datele ne arată că numărul celor care primesc salarii în plic a scăzut în jumătate într-un singur an. Iar asta înseamnă mai mulți bani în fondul social. Exporturile cresc constant, doar în prima jumătate a anului 2018 – cu 30%, până la 1,5 miliarde de dolari. 70 procente dintre acestea merg în piața Uniunii Europene.

Doar în Zonele Economice Libere avem în ultimii 3 ani investiții de 160 milioane de dolari și 7.500 locuri de muncă nou create, de două ori mai mult decât până în 2016. Conform rapoartelor primite de la agenții economici, în Republica Moldova în 3 ani au fost create 170 de mii de locuri de muncă.

Investiții, locuri de muncă mai bine plătite, venituri mai mari – adică bunăstare. Așa vrem să îi convingem pe oameni să rămână acasă. În același timp, vrem ca cetățenii noștri să aibă un sentiment de siguranță. Am făcut pași importanți de asta și la securizarea frontierelor.

Avem deja un proiect care cred că încă este subestimat și cred că ulterior mulți vor înțelege importanța acestuia. Mă refer la faptul că pe durata mandatului acestui Guvern, pentru prima dată de la 1992, autoritățile de la Chișinău pot controla integral frontiera țării, inclusiv pe segmentul centra sau pe segementul transnistrean, o realizare pe care o considerăm crucială, obținută cu ajutorul colegilor de la Kiev, cu care asigurăm controlul comun la frontieră.

Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este și el o prioritate a Guvernului, atunci când vorbim mai ales despre securitate energetică. În perioada mandatului a fost construit Centrul de control pentru tronsonul Iași-Ungheni și finalizate lucrările de proiectare pentru tronsonul Ungheni-Chișinău. Sunt încrezător că până la sfârșitul anului 2019 această conductă va putea asigura țara noastră cu întreg necesarul de gaze naturale. Pe interconectarea de energie electrică ne propunem să fim gata în următorii 2-3 ani.

Pentru securitate și apărare, am lansat programul Armata profesionistă și am decis ca serviciul militar să nu mai fie obligatoriu, astfel încât să avem militari bine pregătiți și instruiți.

Cu ajutorul și susținerea partenerilor și autorităților ucrainene am obținut progrese importante și pe dimensiunea transnistreană. Anul acesta am cerut clar, repetat, de la tribuna ONU, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre. Fermierii își pot prelucra din nou terenurile agricole, am rezolvat problema școlilor. Am alocat 15 milioane de lei pentru dezvoltarea școlilor și infrastructurii în regiunea transnistreană, inclusiv câte 100 de mii de lei pentru fiecare dintre cele 8 școli cu predare în grafia latină.

În continuare, rămânem orientați spre vectorul european, obiectivul nostru este să aducem cetățenilor noștri un nivel de trai european, salarii și pensii europene, infrastructură modernă și condiții de viață exact ca în statele membre a UE. Aderarea la Uniunea Europeană și Acordul de Asociere rămân busola în funcție de care ne orientăm și armonizăm toate acțiunile, aici, la Chișinău.

Avem relații bune și cu alte state, 43 de acorduri de comerț liber semnate cu diverse țări.

Contăm pe sprijinul Statelor Unite, un partener strategic pentru țara noastră. Avem relații excelente cu vecinii noștri de la București și Kiev. Avem o foaie de parcurs comună cu România prin care vom monitoriza toate proiectele de interconectare pe care le-am convenit. De asemenea, contăm pe susținerea Bucureștiului în contextul în care România a preluat recent președinția Consiliului UE.

Dragi prieteni, vă spun cu toată onestitatea că sunt departe de a mă declara mulțumit sau împlinit cu ceea ce am reușit să facem în acești trei ani de zile. Mi-aș fi dorit ca în toți acești ani să putem acționa măcar cu eficiența cu care am lucrat în 2018, când am pornit cele mai importante proiecte și au început să apară rezultate importante. În același timp, sunt conștient că anii 2016-2017 au fost esențiali pentru stabilizarea țării și creșterea încasărilor la buget, fără de care nu puteam să facem drumuri noi, să mărim salarii și pensii, să dăm bani pentru locuințe și altele.

Da, poate s-ar fi putut mai mult, dacă am fi pornit în 2015 de la ceva, nu de la regrese pe toate domeniile. Cifrele arată clar că am făcut în 3 ani mai mult decât toate guvernările anterioare la un loc în cele mai importante sectoare, dar Republica Moldova are nevoie în continuare să fie guvernată pragmatic, cu orientare clară spre obținerea de rezultate pentru cetățeni și îmbunătățirea vieții lor.

M-am bucurat să văd în sondaje, dar și în teritoriu, că majoritatea oamenilor spun că în această perioadă s-au făcut multe lucruri bune. Chiar și cei mai negativiști recunosc că lucruri bune s-au făcut, dar poate că încă puține. Este pentru noi cea mai importantă apreciere, cea care vine de la oameni, cea pe care o vedem când mergem în sate, în vizitele noastre în teritoriu.

Am fost uneori acuzați de opoziție că am venit cu majorări în an electoral. Este important să înțelegem că am preluat guvernarea în 2016 în stare de dezastru. În 2017 am început să facem schimbări, care să ne aducă bani la buget. Am avut încasări mai mari în 2018 și acestea ne-au permis să facem investiții, să venim cu majorări de salarii, pensii și alocații sociale. Este o evoluție firească. Aceste majorări și investiții vă asigur că vor continua și în 2019, vă asigur.

În același timp, ca prim-ministru mi-aș fi dorit o opoziție mai puternică și incisivă, care să ne solicite mai mult și să ne provoace la exerciții mai sofisticate, mi-aș fi dorit niște politicieni profesioniști în opoziție, care să vină cu idei și soluții, să ne critice și să demonstreze că au soluții mai bune. N-am avut parte de așa ceva, trei ani de zile nu am avut opoziție. Nu știu dacă ar trebui să ne bucurăm sau nu. Poate că acest lucru ne-a ușurat nouă munca și le-a ușurat-o și oamenilor. Pentru că oamenii pot să facă diferența între fapte și vorbe. Oamenii se lasă duși de emoții, dar știu să discearnă între cei care promit să distrugă și cei care au construit și promit să construiască în continuare. Oamenii pricep atunci când există o echipă puternică, ce poate să muncească sau atunci când există politicieni care se pricep doar la condus conferințe de presă.

Dragi prieteni, un vechi proverb spune: dacă vrei să ajungi repede – mergi singur, dacă vrei să ajungi departe trebuie să mergi în echipă. Am avut în acești 3 ani de activitate parte de o echipă extraordinară și vreau să mulțumesc astăzi fiecăruia dintre membrii ei. În primul rând celor care fac parte din echipa guvernamentală, din această garnitură guvernamentală, dar și colegilor din coaliție, care au susținut acest Guvern în Parlamentul Republicii Moldova. Și desigur că și colegilor mei din Partidul Democrat, care au fost întotdeauna alături și ne-au ajutat să obținem aceste rezultate frumoase. Sunt sigur că nu scăpăm așa ușor, mai avem încă mult de muncit și în continuare Guvernul va activa la capacitate maximă și va produce rezultate pentru oameni. Și eu sunt sigur că ne așteaptă încă multe lucruri frumoase în față. Vă mulțumesc mult pentru atenție", a spus premierul Pavel Filip.