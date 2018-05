Pavel Filip la RAPORT: Am construit relaţii bune cu pieţele din Europa, produsele noastre ajung şi în SUA

În cadrul şedinţei Parlamentului de astăzi, premierul Pavel Filip Premierul a prezentat raportul de activitate a Guvernului Filip din 2017. După prezentarea acestuia, a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri.

Deputaţii au vrut să afle de la premier cum sunt recuperaţi banii dispăruţi în urma fraudei bancare, despre asistenţa macrofinanciară acordată de UE şi ce face Guvernul pentru a cuceri noi pieţe pentru produsele moldoveneşti.

Cele mai multe întrebări au venit din partea parlamentarilor din opoziţie. Socialiştii au acuzat Guvernul că a acceptat construcţia hidrocentralelor pe râul Nistru.

"Atunci când specialiştii din cadrul comisiei spun că este problemă, dumneavoastră reieşind din relaţiile geopolitice şi din dragostea faţă de Ucraina, admiteţi că aceste hidrocentrale vor fi construite şi Moldova va rămâne fără apă", a spus Vlad Bătrâncea, deputat PSRM.



"Domnule Batrâncea, pot să vă rog să nu speriaţi cetăţenii Republicii Moldova? A fost creată o comisie comună, acum nu se poate construi nicio centrală pe râul Nistru, fără ca această comisie, formată din 19 experţi de la Chişinău şi 19 experţi de la Kiev", a spus Pavel Filip, premierul Republicii Moldova.



"Ce aţi făcut în această perioadă pentru a cuceri nu doar piaţa UE şi CSI, dar şi pieţele altor ţări pentru produsele moldoveneşti?", a întrebat Marcel Răducan, deputat PDM.



"Am obţinut un acord de liber schimb cu Turcia, care este practic una din pieţele mari de desfacere pentru Republica Moldova. A ajuns chiar la niveleul pieţei din Republica Belarus. De asemenea, relaţii bune am construit cu piaţa Serbiei, produsele noastre ajung şi în SUA. Acum se munceşte foarte mult pentru obţinerea unui acord de liber schimb cu China", a spus Pavel Filip, premierul Republicii Moldova.



La rândul lor, liberalii au vrut să afle cum decurge procesul de investigare a fraudei bancare şi de recuperare a banilor.



"Vă voi spune în premieră un lucru de aici de la tribună: În discuţiile pe care le-am avut cu FMI noi am propus ca una din condiţiile preliminare să fie publicarea unei strategii de către Procuratura Generală, care prevede recuperarea activelor. Doi ani şi jumătate de investigaţie, istoria ne demonstrează că nu sunt suficienţi", a spus Pavel Filip, premierul Republicii Moldova.



La final, liberalul Mihai Ghimpu i-a făcut complimente premierului Pavel Filip.



"GHIMPU: Dumneavoastră dacă eraţi de la liberali eraţi un prim-ministru(arată cu degetul în sus), dar de la PD, sorry!

CANDU: Adică aţi înţeles domnule prim-ministru că sunteţi bun, doar că avem o problemă politică. Asta a fost o frumoasă încheiere a sesiunii de întrebări răspunsuri."