Pavel Filip la lansarea în campania electorală a candidaţilor PDM: "Alegeţi progresul ţării şi nu haosul''

Astăzi oficial s-a dat start campaniei pentru alegerile parlamentare, care va lua sfârşit la data de 24 februarie. În acest an, votarea se va efectua după sistemul mixt şi în acelaşi timp a fost aprobată agitaţia pre-electorală, dar şi cea din ziua alegerilor.



Deasemenea astăzi, în jurul orei 10, în incinta sediului Partidului Democrat, a avut loc lansarea candidaţilor în campania electorală pentru alegerile parlamentare, unde Pavel Filip a ţinut un discurs:



"Intrăm în această campanie cu sentimentul că ne-am facut datoria pentru cetăţeni ei şi le cerem în continuare încrederea." a introdus discursul Pavel Filip.



"În calitate de prim-ministru, am cerut partenerilor să ne judece dupa rezultate, iar roadele se văd. Calitatea vieţii cetăţenilor s-a imbunătăţit. Nu am facut minuni, dar am pus fundamentul bunăstării, iar el urmează să crească. După 3 ani de guvernare, nu am ramas doar la promisiuni. Noi, spre deosebire de competitori, facem treabă." a menţionat prim-ministrul.



"Am crescut salariile în medie cu peste 50 de procente şi ele eventual urmează să crească, dacă va fi ales Partidul Democrat. Am reuşit să ridicăm pensia peste minimul de existenţă. Am plecat de la ideea că reformele se fac ca ele să nu rămână pe hârtie, şi trebuie să acordăm atenţie clasei mai vulnerabile. Aşa a apărut ideea acordării ajutorului de 600 de lei pentru pensionarii nevoiaşi, şi tot aşa după alegeri, pentru că tot noi vom fi la guvernare, vom stabili şi ajutorul de Paşti. Am majorat indemnizaţia unică de la 3.000 la 6.300, iar anul acesta până la 10.000 de lei." a mai spus Pavel Filip.



"Fiecare copil urmează să primeasca 200 de lei de alocaţie pe lună, până va atinge vârsta de 18 ani. În proiectul nostru Prima Casă, mulţi tineri au reuşit. Am crescut economia ţării cu 4 procente în fiecare an. Acestea sunt abia câteva reforme care am reuşit să le facem în anii de guvernare. Vă îndemn să fiţi alături de Partidul Democrat, alegeţi progresul ţării şi nu haosul. Votaţi Partidul Democrat, deoarece eu cred in proiectele, în forţa si victoria noastră." a încheiat discursul Pavel Filip.

Fapte, nu vorbe! Cu acest slogan s-a lansat astăzi Partidul Democrat din Moldova în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie.