Pavel Filip la întrunirea Internaţionalei Socialiste de la New York: PDM a lansat platforma Pentru Moldova, e important să fim atenţi la problemele cetăţenilor

Premierul Republicii Moldova şi prim-vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a fost prezent la întâlnirea anuală a Prezidiului Internaţionalei Socialiste şi a şefilor social-democraţi de state şi guverne, care a avut loc, ieri, la New York, în Statele Unite ale Americii.

Cu prilejul acestei reuniuni, premierul Pavel Filip a susţinut un discurs despre situaţia din Republica Moldova şi despre evoluţiile ce privesc ţara noastră în planul relaţiilor externe.

"PDM a lansat recent platforma politică 'Pentru Moldova', scopul nostru fiind să ne îndreptăm mai mult atenţia spre oameni pentru a căuta soluţiile de ridicare a standardelor sociale, politice şi economice din ţara noastră", a menţionat Pavel Filip.

În mesajul său, premierul a reamintit demersurile internaţionale ale ţării noastre în ceea ce priveşte retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei, făcând referire la rezoluţia Adunării Generale a ONU din luna iunie şi la declaraţia adoptată după summitul NATO din luna iulie de la Bruxelles, în care s-a cerut din nou acest lucru.

Prim-vicepreşedintele PDM a vorbit şi despre bunele rezultate ale parteneriatului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, menţionând în context evoluţia pozitivă a economiei moldoveneşti, care a crescut cu 4,5% în 2017.

"Suntem recunoscători pentru sprijinul internaţional în depăşirea problemelor de securitate şi a problemelor economice şi suntem încrezători că aceasta este cheia către un viitor prosper şi paşnic", a declarat premierul Pavel Filip în discursul său. El a reafirmat susţinerea Republicii Moldova pentru colaborarea internaţională şi pentru principiul solidarităţii între naţiuni.

Întâlnirea Prezidiului Internaţionalei Socialiste are loc în fiecare an în luna septembrie, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, care se ţine la New York. Acest eveniment se bucură de participarea liderilor social-democraţi din diverse ţări ale lumii şi este o ocazie de abordare a temelor relevante pentru mişcarea social-democrată internaţională.

Agenda discuţiilor din acest an s-a axat pe provocările curente în plan internaţional, accentele şi priorităţile pentru asigurarea păcii şi respectarea drepturilor omului, consolidarea societăţii globale în perioade dificile.