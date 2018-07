Pavel Filip, la forumul economic AOAM: Vom reduce impozitele, vom elimina abuzurile și vom promova noi măsuri de stimulare a mediului de afaceri

Determinarea Guvernului de a crește economia Republicii Moldova și de a crea condiții favorabile pentru mediul de afaceri a fost reiterată de premierul Pavel Filip în cadrul Forumului Economic pentru Dialog și Dezvoltare, organizat, în seara zilei de ieri, de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM).



La eveniment au participat peste 800 de antreprenori din toate regiunile țării, dar și conducători ai instituțiilor cheie în administrarea sectorului economic. Discuţiile s-au axat pe măsurile realizate până în prezent şi pe noile inițiative ale statului, îndreptate spre facilitarea activității businessului.



Prim-ministrul a trecut în revistă cele mai importante acțiuni ale Guvernului pentru susținerea întreprinzătorilor: reducerea numărului de acte permisive și a numărului organelor de control, consolidarea sectorului bancar și subvenționarea angajatorilor care creează peste 100 locuri noi de muncă, crearea parcurilor IT virtuale. „Am demonstrat prin lucruri concrete că suntem o guvernare pro-business și am obținut astfel creștere economică doi ani consecutiv”, a spus Pavel Filip.



Premierul a menționat că Guvernul continuă eforturile pentru diminuarea economiei tenebre și atragerea investițiilor în țară, prin promovarea reformei fiscale. Astfel, se propune introducerea cotei unice de 12% la impozitul pe veniturile persoanelor fizice și juridice și micșorarea de la 23% la 18% a contribuției angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, cei care primesc salarii sub minimul de existență nu vor mai plăti impozite, iar angajatorii din agricultură vor plăti contribuții sociale de 12% în loc de 16%. „Vrem să reducem dezavantajele fiscale pentru a crea noi locuri de muncă. Astfel, vom stimula plata impozitelor și vom reduce fenomenul salariului în plic”, a menționat premierul.



Totodată, urmează să fie stabilit un regim fiscal special pentru activitatea în sectorul hotelier şi al restaurantelor prin reducerea cotei TVA de la 20% la 10%. Iar taximetriștii care au un salariu lunar de până la 10 mii de lei vor achita un impozit unic pe venit de 500 de lei lunar.



De asemenea, sunt propuse măsuri de diminuare a presiunii organelor cu funcții de control asupra businessului și limitarea aplicării arestului preventiv. „Facem aceste lucruri pentru că dorim să vă simțiți mai bine în Republica Moldova, atunci când dezvoltați afacerile și, desigur, pentru că dorim să avem capacitate financiară pentru a face investiții sociale și publice”, a accentuat Pavel Filip.



În cadrul forumului, antreprenorii au salutat pachetul legislativ pro-bussines care urmează să impulsioneze dezvoltarea economiei naționale şi să contribuie la creşterea veniturilor populaţiei. Totodată, oamenii de afaceri au prezentat propriile viziuni de îmbunătățire a mediului de afaceri, bazate pe experiența profesională şi au examinat oportunităţile de valorificare a potenţialului economic al ţării noastre.