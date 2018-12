Pavel Filip la Fabrika: Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană NU S-AU DETERIORAT

Embed:

Relaţia cu Uniunea Europeană este fundamentală pentru ţara noastră, iar Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană rămâne singura opţiune pentru noi. Declaraţia a fost făcută de invitatul special al emisiunii Fabrika de aseară, prim-ministrul Pavel Filip.



"Avem poate un dialog îngreunat, dar nicidecum nu avem dificultăţi în problemele cu Uniunea Europeană acum. Dar, spre deosebire de alţii, eu comunic cu oficialii din Uniunea Europeană şi vreau să vă spun că nu sunt deteriorate relaţiile cu UE. Am convenit să aşteptăm să se aşeze praful, să se liniştească lucrurile, să trecem de alegeri şi vom reveni înapoi la o relaţie foarte şi foarte intesivă", a declarat premierul.



În acelaşi timp, prim-ministrul a subliniat că Guvernul de la Chişinău are stabilite relaţii bune cu Ucraina, şi a apreciat că România rămâne un susţinător important al ţării noastre.



"Despre Ucraina sunt susţinătorii noştri şi multe din problemele pe dimensiunea transnistreană a fost posibil să fie rezolvate şi cu ajutorul lor. Am avut mai multe şedinţe comune de Guvern cu colegii din România şi mereu am vorbit de lucruri concrete. Ne-am propis să dezvoltăm sistemele de infrastructură. Am vorbit de interconexiunile de gaze naturale, pe energie electrică. De asemenea un proiect la care ţin mult de aprovizionare cu apă potabilă", a mai adăugat acesta.



Premierul a mai declarat că împreună cu executivul de la Bucureşti încearcă promovarea unui proiect ce ține de trecerea căii ferate la ecartamentul european și lansarea unui tren rapid între Chişinău şi Bucureşti, dar şi eliminarea tarifelor de roamnig între cele două ţări.