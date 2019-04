Pavel Filip la EuroDicţionar: De la părinţii mei am învăţat cele mai importante lucruri în viaţă

Îi place literatură clasică, petrece prea puţin timp cu familia şi are un respect deosebit faţă de părinţi. Despre aceasta a vorbit premierul Pavel Filip într-un altfel de interviu în cadrul emisiunii Eurodicţionar de la Publika TV.



"Maica mea a fost un om deosebit din punctul meu de vedere şi până acuma rămâne un etalon al bunătăţii omeneşti. Taică meu a fost puţin mai sever aşa cum trebuie să fie taţii. Dar de la ei am învăţat cele mai importante lucruri în viaţă. De la ei s-au acumulat valorile care au stat la temelia formării mele ca om", a comunicat Pavel Filip.



Pavel Filip a mărturisit cine a fost persoana care i-a insuflat dragostea pentru carte.



"Maică mea a fost un povestitor, apropo, extraordinar. Şi dincolo că îmi spunea multe poveşti m-a făcut să îndrăgesc să citesc poveşti în copilărie. Am citit cred că sute şi sute în copilărie. Într-un moment citisem absolut toate cărţile care erau în biblioteca şcolară şi cea sătească", a mai adăugat oficialul.



Pe lângă momentele frumoase legate de viaţa personală premierul a povestit şi despre unele lucruri care îi lipsesc.



"Cu părere de rău această funcţie fie că vorbim de funcţie politică sau fie că vorbim de muncă la Guvern îţi i-a 24 din 24 şi şapte din şapte. Pe mine mă relaxează şi îmi plac romanele. De fiecare dată când am posibilitatea, citesc. Anul acesta am reuşit cred că de la începutul anului doar cinci sau şase cărţi să le citesc aşa pe apucate. Este de fapt un regret. La capitolul călătorii anul acesta am zero, la capitolul reuniuni în familie cred că o singură data", a mai spus Filip.



Prim-ministrul Pavel Filip are 52 de ani şi s-a născut în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni. Acesta este mezinul familiei şi mai are încă şase fraţi. Politicianul este inginer de profesie. Este căsătorit şi are doi copii.