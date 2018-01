Pavel Filip, la doi ani de mandat: Investiții și locuri de muncă, asta le putem garanta cetățenilor

Astăzi, în cadrul ședinței consacrate celor doi ani de la investirea Guvernului Filip, prim-ministrul a garantat că anul 2018 se anunță a fi unul mai productiv, mai propser și cu un viitor mai bun pentru cetățenii Republicii Moldova.

De asemenea, Pavel Filip a evidențiat faptul că lucrurile în țara noastră stau mai bine.

"În ultimii doi ani lucrurile s-au îmbunătățit. Un lucru pe care îl pot garanta cetățenilor este că executivul va munci în aceeași manieră ca și în 2017 și 2016. Doar prin muncă poți obține rezultate. Am depus mult efort în acești ani doi de zile. Lucrurile stau puțin mai bine decât acum un an în urmă, dovadă la aceasta sunt investițiile care vin în Republica Moldova. Este o mișcare în direcția corectă. Investiții și locuri de muncă, asta le putem garanta cetățenilor. Și dacă nu vom avea conflicte politice, cu siguranță 2018 va fi un an mai bun", a spus prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.