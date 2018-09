Pavel Filip, la Conferința Mondială a Turismului Vitivinicol: Împreună putem lucra pentru a ne promova ţara (VIDEO)

Ţara noastră găzduieşte cea de-a treia Conferință Mondială a Turismului Vitivinicol pe lângă ONU. Prezent la conferinţa care astăzi are loc la Castelul Mimi, premierul Pavel Filip a declarat că este o onoare pentru ţara noastră să devină, pentru câteva zile, capitala turismului vitivinicol.

În discursul său de deschidere, premierul Pavel Filip a declarat că vinurile moldoveneşti au devenit o carte de vizită pentru ţara noastră şi este de datoria noastră să ne dezvoltăm potenţialul în domeniul turismului vinicol.

"Ce poate fi mai frumos decât să începi ziua de lucru la o vinărie? Acum o lună am fost în vizită la Vama Leuşeni şi am avut posibilitatea să vorbesc cu mai multă lume, inclusiv cu cei care intrau în Republica Moldova. Erau câteva maşini şi am vorbit cu acei oameni şi am rămas surprins plăcut pentru că toţi veneau în Moldova pentru a vizita vinăriile noastre. Erau oameni din România, din ţările europene. Cineva chiar îşi aducea un prieten din SUA care avea o rezervare la câteva vinării din Republica Moldova. Atunci am conştientizat încă odată în plus că avem un potenţial uriaş în ţara noastră în ceea ce priveşte turismul vinicol. Mă bucur că astăzi avem ocazia să vorbim despre astăzi.

epublica Moldova este onorată să găzduiască cea de-a treia ediţie a Conferinţei globale privind turismul vinicol. Pentru câteva zile, ţara noastră devine capitala turismului vitivinocol. Suntem mândri de asta şi vreau să mulţumesc organizaţiei mondiale a turismului pentru alegerea ţării noastre. Mă bucur să văd astăzi mulţi oaspeţi şi sper să aveţi o şedere plăcută în Republica Moldova, dar luând în consideraţie că veţi face şi turul vinăriilor, sunt absolut convins de acest lucru.

Vinurile moldoveneşti au devenit o carte de vizită pentru ţara noastră şi atunci când mergem în vizită peste hotare este deja practic obligatoriu, alături de periuţa de dinţă, să luăm şi o sticlă de vin moldovenesc. Avem vinuri aromate, vinuri diferite, dar vinuri foarte bune.

Ca şi noi, vinurile noastre au trecut prin multe şi ne reprezintă pe noi ca popor. Atunci când guşti din vinul moldovenesc poate înţelegi mai mult despre acest popor decât mesajele care pot fi transmise pe cale verbală. Au avut de suferit şi în timpul Uniunii Sovietice, atunci când a fost o politică de a tăia viţa de vie. Noi am supravieţuit şi vinurile noastre au supravieţuit. Au trecut prin timpuri grele atunci când am avut bariere de export pe pieţele tradiţionale, pornind de la embargoul din 2006 impus de Federaţia Rusă, dar la fel ca şi noi, vinurile au devenit mai puternice, mai bune.

Avem şi alianţe de soiuri româneşti, ucraineşti, georgiene şi la propriu şi la figurat.

Poate puţini ştiu că avem la nivel mondial cea mai mare densitate a viilor în raport cu terenurile agricole. Raportat la ţările europene, ocupăm locul 6 după suprafaţa plantaţiilor de viţă de vie. În 2017, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare volum de producere în ultimii patru ani, adică peste 18 milioane de decalitri. Valoarea exporturilor au crescut cu aproape 20% în comparaţie cu anul 2016, până la 130 de milioane de dolari. Datorită Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, majoritatea exportului de vin merg spre ţările europene. Spuneam, vinul este asemenea poporului: cum am ales noi calea europeană, şi vinurile noastre şi-au găsit această direcţie.

În ultimii trei ani, suprafaţa podgoriilor cu indicaţie geografică protejată a crescut cu 37%. Ce este important este că aceste performanţe sunt recunoscute şi în afara ţării. Republica Moldova este în topul ţărilor europene după numărul de medalii la concursurile internaţionale vinicole - peste 380 de medalii avem.

Beciurile şi galeriile vinicole ne-au asigurat un loc de cinste în Cartea Recordurilor Guinness. Iată de ce anual sute de turişti vin la Ziua Naţională a Vinului, eveniment organizat de fiecare dată cu mult drag. Doar în primele 6 luni ale acestui an, Republica Moldova a fost vizitată de peste doua milioane de turişti ceea ce înseamnă cu 12% mai mult decât anul trecut.

Ne dăm seama că potenţialul este unul mult mai mare chiar şi datorită acestui eveniment. Mă bucur că oaspeţii din afară, ne apreciază şi văd frumosul din ţara noastră. Mi-aş dori uneori ca şi noi să putem facem acelaşi lucru. Ştiu sigur că nu doar vinurile, dar şi alte destinaţii turistice din ţară pot atrage sute de vizitatori dacă începem să le înţelegem adevărata lor valoare.

Republica Moldova are un potenţial enorm nevalorificat pe deplin în ceea ce priveşte turismul vinicol. De aceeea, Guvernul are încredere în Agenţia de Investiţii, proaspăt formată şi pornind de la faptul calităţii organizării acestui eveniment am toată încrederea că vom culege roade şi mai bune în continuare.

În acelaşi timp toţi îmrpeună putem lucra pentru a ne promova ţara. Dacă noi ne vom iubi ţara şi alţii vor face acelaşi lucru. Să ne iubim ţara înseamnă să ne iubim natura, cultura dar şi aomenii. Poate de aceea nu întotdeauna trebuie să fim de acord cu viziunile unora sau altora, dar unde sigur trebuie să găsim numitor comun este dragostea de ţară. Să ne vorbim întotdeauna de bine ţara şi să promovăm lucrurile frumoase pe care le avem.

Îmi doresc ca şi noi, ca şi vinurile, cu anii să ne facem mai buni şi să învăţăm să vedem frumosul din jurul nostru. Tuturor celor veniţi în ţara noastră le doresc să se îndrăgostească de Republica Moldova şi le urez noroc", a declarat premierul Pavel Filip.