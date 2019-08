Pavel Filip la București: Acum în Republica Moldova are loc deturnarea de la drumul european

Astăzi, de Ziua Internațională a Republicii Moldova, fostul premier se află într-o vizită la București. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul a menționat că a avut discuții cu Andi Cristea și Victor Bostinaru.

"De Ziua Independenței sunt într-o vizită de suflet la București.

Despre Moldova, despre România, despre democrație, despre Europa, am discutat cu Andi Cristea și Victor Boștinaru, prieteni ai țării noastre și ai Partidului Democrat. În toți acești ani am avut sprijinul familiei politice din care facem parte împreună. Le-am povestit care este acum situația din Republica Moldova și că tot ceea ce face actuala guvernare – politizarea instituțiilor, derapajele antidemocratice – nu este nimic altceva decât deturnarea și abaterea țării noastre de la drumul european la care am muncit împreună cu Bucureștiul", a scris Pavel Filip pe pagina sa Facebook.