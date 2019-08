Pavel Filip, la Bucureşti: Acțiunile noii guvernări lovesc dur în democrație, în statul de drept, în parcursul european

Aflat într-o vizită la Bucureşti, preşedintele interimar al PDM, Pavel Filip, a avut astăzi o întrevedere cu preşedintele Senatului, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu și cu Norica Nicolai, fost europarlamentar și susținătoare a țării noastre în Parlamentul European.

În cadrul întrevederii, Filip le-a relatat îngrijorările care există la Chișinău de când în Moldova s-a schimbat puterea şi a declarat că toate acțiunile noii guvernări lovesc dur în democrație, în statul de drept şi în parcursul european al ţării.



Fostul premier moldovean a vorbit despre pericolul deturnării țării noastre de la calea europeană şi cu foștii eurodeputați români Andi Cristea și Victor Boștinaru, care în perioada mandatelor la Bruxelles au susținut constant Republica Moldova.

Despre relația de suflet dintre țările noastre, dar și despre situația din Republica Moldova, Pavel Filip a discutat şi cu Mihai Fifor, ministru de interne, fost vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României şi secretar general al PSD.

"Faptul că în ultimii ani am avut parte de proiecte frumoase sprijinite de București se datorează inclusiv relației bune pe care o are PDM cu PSD. Am vorbit despre zeci de proiecte de interconectare a țărilor noastre: poduri, autostrăzi, muzee, grădinițe, roaming, gazoduct, proiecte prin care am vrut să aducem Moldova mai aproape de România, mai aproape de Europa", a menţionat Pavel Filip.

