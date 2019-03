Pavel Filip invitat la EuroDicţionar cu Cristian Tabără: Vine un moment când trebuie să sufleci mânecile şi să munceşti mai mult

Pavel Filip, prim-ministru Republicii Moldova este invitatul emisiunii EuroDicţionar cu Cristian Tabără din această săptămână.

În ediţia din duminica ce urmează veţi putea afla, din altă perspectivă, cine este Pavel Filip: omul care face politică în Republica Moldova.

"Totul se rezolvă precum problemele de fizică, dacă ai datele iniţiale sub forma la "Se dă". Întotdeauna am privit acest "Se dă" şi am încercat să soluţionez dificultăţile", spune Filip.

Oficialul va vorbi şi despre cum a fost drumul său spre succes.

"Vine un moment când trebuie să sufleci mânecile şi să munceşti mai mult. Nu mi-am făcut niciodată "planuri de carieră". Am muncit când am fost inginer, în calitate de director de întreprindere, fără a visa la asta vreodată. Bunăoară, când lucram inginer, nu mă vedeam conducător al companiei, sau chiar ulterior în calitate de ministru sau prim-ministru. Toate vin de la sine, dacă lucrezi bine acolo unde eşti".

