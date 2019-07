Pavel Filip, întrevedere cu primarii democrați: Aleșii spun că noua conducere a lăsat problemele cetăţenilor pe planul doi

Primarii democraţi din raionul Ialoveni sunt îngrijoraţi de soarta proiectele începute de ei în perioada guvernării precedente. Aleşii spun că noua conducere refuză să susţină iniţiativele lansate anterior şi chiar încearcă să distrugă ce a fost construit până acum.

Sunt vizate proiecte de infrastructură rutieră, canalizare şi apeduct. Problemele au fost expuse în cadrul unei întrevederi cu preşedintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip şi vicepreşedintele Parlamentului, Monica Babuc.

Primarii spun că noua conducere este însetată de răzbunare şi a lăsat problemele cetăţenilor pe planul doi. Ei mai susţin că din cauza culorii politice, sunt ignoraţi de noul guvern.



"Eu, de exemplu, am apeduct magistral, cineva are canalizare, cineva are alte proiecte sociale, care nu sunt finalizate. Nu sunt duse până la capăt. Nu mai vorbim despre cele noi. Vom fi cel mai mult atacaţi în această perioadă."



"În orice sat, eu sunt sigur, problemele comunale persistă. Asta e gunoi, asta e apă, asta e canalizare. Asta-s serviciile care pe noi ne dor. Să ştiţi că ei prin asta, o să lovească în primarii noştri".



Pavel Filip i-a îndemnat pe primari să fie mai insistenţi şi să dea dovadă de curaj.



"Dumneavoastră, iată primarii, trebuie să faceţi aceste presiuni. Prin intermediul CALM-ului, nemijlocit la guvern, faceţi demersuri. Astfel încât să continuie proiectele care au fost pornit, pentru că nu le face pentru un primar sau altul, pentru un partid sau altul, dar le face petnru localitate, şi le face pentru oameni", a spus PAVEL FILIP, preşedintele interimar al Partidului Democrat.



Aleşii locali au fost încurajaţi şi de vicepreşedintele Parlamentului, Monica Babuc. Aceasta i-a îndemnat să nu să se lase bătuţi şi să-şi continuie activitatea în folosul cetăţenilor.



"Am pledat pentru ca eforturile ialovenenilor, să fie respectate şi luate în seama. Pentru că să iai la Ialoveni, peste 20 de mii de voturi, asta e o realizare absolută. Prin urmare, noi trebuie să scoatem învăţăminte din asta", a spus MONICA BABUC, deputat PD.



În data de 27 iulie, la Chişinău va avea loc congresul extraordinar al Partidului Democrat, în cadrul căruia va fi ales noul preşedinte al formaţiunii.