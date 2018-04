Pavel Filip: Indiferent de orientarea politică, în faţa drapelului suntem cu toţii egali

Republica Moldova marchează astăzi Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat. Cu această ocazie, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip a ținut un discurs emoționant în fața militarilor. Ceremonia militar-protocolară a avut loc la Ministerul Apărării.

"Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, alături de voi ca să marcăm ziua drapelului de stat, care este pentru noi un prilej de mândrie şi bucurie în acelaşi timp. Nu este întâmplător că ne aflăm astăzi aici, întrucât motto-ul Armatei Naţionale este pentru onoare, pentru patrie, pentru tricolor. Anume dumneavoastră înţelegeţi valoarea drapelului de stat ca simbol al revenirii la rădăcinele istorice şi valorile naţionale.

Arborarea tricolorului pe clădirea Parlamentului la 27 aprilie 1990 în locul celui sovietic a însemnat pentru noi atunci curaj și libertatea. Mai ales pentru că acest moment a venit după ce mii de oameni au cerut înfăşuraţi în tricolor limba română. Drapelul ne face să ne amintim cu plecăciune de cei care au luptat și chiar şi-au dat viaţa pentru apărarea patriei. De faptele preţioase ale predecesorilor noştri, de drumul greu spre independenţă.

Sub flamura drapelului de stat am adoptat cele mai importante decizii istorice ale devenirii statului nostru. Am votat şi apărat independenţa, am decis aderarea la organizaţii internaţionale, am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, am stabilit relaţii de prietenie şi colaborare cu peste o sută de state ale lumii.

Astăzi drapelul de stat veghează asupra ţării de pe toate instituţiile de stat: ambasadele, şcolile şi trecerile de frontieră. Mă bucur să-l văd inclusiv pe casele cetăţenilor noştri. Mă emoţionează ceremoniile în care tinerii militari sau poliţişti îşi iau în faţa drapelului angajamentul de dăruire şi sacrificu ţării şi serviciului. Şi noi, Guvern la investire, întreg cabinetul de miniştri am depus jurământul în faţa tricolorului, ca în faţa unei instanţe superioare, în faţa căreia jurăm să ne dăm toate forţele pentru a munci în beneficiul cetăţenilor.

Mă inspiră sportivii noştri care poartă drapelul cu demnitate la competiţiile internaţionale. Privesc cu melancolie la cetăţenii noştri plecaţi peste hotare care iau cu ei drapelul în încercarea de a lua cu sine în această bucată de pânză, de fapt, toată ţara, amintirile şi oamenii dragi.

Îmi dau curaj militarii noştri care dau onor la tricolor şi-l poară cu capul sus în operaţiunile de menţinere a păcii. În mâinile dumneavoastră acest drapel încetează să mai fie o bucată de pânză, capătă suflet şi pentru asta vreau să vă mulţumesc. Patriotismul şi iubirea de ţară nu înseamnă declaraţii tari, să te baţi cu pumnul în piept, să strigi în gura mare, iar apoi să pleci peste hotare şă să-ţi vorbeşti ţara de rău. Patriotimsul este ceea ce faceţi voi stimaţi militari în fiecare zi. Acesta este adevătratul patriotism, şi în acest fel mi-aş dori să ne iubim cu toţii ţara, să ne facem datoria onorabil acolo unde suntem fiecare din noi.

Ziua drapelului de stat este un moment când fiecare dintre noi ne gândim la unitate, pentru că indiferent de orientarea politică, în faţa drapelului suntem cu toţii egali. Am văzut recent politiceini care ţin neapărat să ne divizeze, să ne împartă pe baricade, pe poziţii extreme. Aceşti politicieni nu se ridică din punctul meu de vedere la nivelul tricolorului. Acest drapel nu este la lor de împărţit , acest drapel este al oamenilor, al celor care şi-au dat viaţa sub tricolor şi a celor care ştiu să-l poarte cu onoare şi respect.

Dragi militari nu pot să nu vorbesc şi despre proiectul de reformare a Armatei Naţionale, la care am muncit cu ministrul Apărării. Construim o armată profesionistă, cu militari angajaţi pe contract. Vreau să vă asigur de toată susţinerea Guvernului. Vă mulţumesc din numele meu personal, din numele Guvernului şi cred eu că şi din numele cetăţenilor. Dacă aţi observat drapelele nu flutură niciodată în vacuum, dacă nu este un curent de aer. Acest lucru este simbolic, pentru că la fel se întâmplă şi cu ţara, care are nevoie de oameni dedicaţi. Onor la tricolor", a spus premierul Pavel Filip.