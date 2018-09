Pavel Filip în vizită la Căuşeni: Mă bucur că eforturile depuse de către Guvern dau rezultate

Investiţiile făcute în Căuşeni au fost analizate ieri de premierul Pavel Filip, care a întreprins o vizită de lucru în raion. Demnitarul a avut discuţii cu reprezentanţii companiei germane care a deschis fabrica de cablaje şi care în curând îşi va mări numărul de angajaţi de la 400 la 1200. Şeful executivului a mers şi în noile hale de producţie a întreprinderii.



Pavel Filip: - Eşti satisfăcut de lucru aici?

Muncitor: - Da, mulţumesc, tot bine. Normal.



Proiectul companiei germane a demarat în 2017, iar volumul vânzărilor anuale a fost de 15 milioane de dolari.



"Lucrul este destul de bun, nu este murdar, curat. În orice caz e bine. Suntem pe loc, nu trebuie de dus în undeva peste hotare", a spus un bărbat.



"Lucrăm pe loc, alături de familie şi de copii", a spus o femeie.



Salariul pentru angajaţi ajunge până la şase mii de lei.



"Amplasarea este foarte bună. Construim fabrica care va fi dotată cu condiţii de muncă şi echipamente ultramoderne. Analogii în Moldova aproape nu sunt", a spus Daria Bajanova, directorul resurselor umane din cadrul companiei.



"Au în vizor și extinderea producerii în continuare. Desigur că mă bucură, pentru că este un lucru care vorbește de la sine că eforturile depuse de către Guvern dau rezultate", a spus Pavel Filip, prim-ministru.



Problemele oamenilor de afaceri au fost abordate de premier în cadrul unei întrevederi separate.



"Avem o problemă în raion pe care am ridicat-o de mai multe ori în raion şi la nivel republican. Este vorba de impozitul unic în agricultură", a spus un bărbat.



"Trebuie de văzut unde se aplică şi unde nu se aplică acest impozit unic. pentru că una este să creşti grâu, este alta să lucrezi în zootehnie", a spus Pavel Filip, prim-ministru.



Şeful cabinetului de miniştri a avut o întâlnire şi cu aleşii locali din Căuşeni. Cei mai mulţi au spus că îşi doresc drumuri reparate şi şi-au exprimat speranţa că proiectul "Drumuri bune pentru Moldova" va continua. Preşedintele raionului a cerut ajutor pentru curăţarea râului Botna, pentru a evita inundaţiile în mai multe sate, dar şi pentru amenajarea gropii de gunoi din raion.



"Gunoiştea există în raionul Căuşeni, dar ea deja s-a depăşit. De aceea, noi vrem ca să anticipăm lucrurile şi să mergem cu paşi mai rapizi pentru a soluţiona această problemă pentru raionul Căuşeni", a spus Nicolae Gorban, preşedintele raionului Căuşeni.



"Am găsit la Guvern o propunere, ba chiar un proiect care era deja gata spre finanţare de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, doar că noi am oprit acest proiect, pentru că considerăm că el nu va rezolva problemele cu care ne confruntăm noi la această dimensiune", a spus Pavel Filip, prim-ministru.



Amintim că Guvernul a anunţat că se va implica mai activ în rezolvarea problemelor din raioane. În acest sens, membrii Cabinetului de miniștri au o zi pe săptămână dedicată deplasărilor în teritoriu.