Pavel Filip, în vizită la casa părintească. Detalii neștiute din viața premierului și cum a fost în copilărie

A început să citească încă de la cinci ani şi căuta soluţii ca familia lui să nu mai fie nevoită să prăşească. Sunt doar câteva dezvăluiri făcute de surorile lui Pavel Filip, despre copilăria fratelui lor. Jurnaliştii de la portalul "Din Străşeni" au realizat un filmuleţ despre casa părintească şi familia premierului.



"-Bună seara ! -Bună seara ! -Bine ai venit acasă ! -Bine te-am găsit. Iată aici este casa unde am crescut, ograda. Aici sunt părinţii, eu sunt mezinul în familie. Cele mai importante lucruri în această viaţă le-am învăţat de la părinţii mei. Am avut o copilărie foarte veselă", a declarat Pavel Filip.



Premierul este al şaptelea copil al lui Petru şi Olga Filip. Prim-ministrul spune că a crescut într-o familie clasică, în care tatăl a fost mai sever, iar mama îi lua apărarea atunci când făcea năzbâtii.



"Se mai întâmpla aşa să mă mai tragă de ureche, asta era cred că cea mai mare pedeapsă, pentru fapte care meritau mai mult decât trasul de urechi, eu vreau să vă asigur", a zis Pavel Filip.



Pavel Filip îşi aminteşte că, fiind mezin, avea responsabilitatea să invite oaspeţii de sărbători. Şi nu oricum, dar aşa cum este specific la Pănăşeşti.



"Nănașul Costache, părinţii mei v-au rugat să faceţi o supărare până la noi, astă seară, la ora şase", a menționat Pavel Filip.



Surorile lui Pavel Filip povestesc că el de mic a fost cel mai înţelept, calculat şi ambițios dintre fraţi.



"Dacă şi-a pus scopul că trebuie să facem şi nu aşa ca să fie făcute de mântuială, dar lucrul încetișor, bun şi dus până la bun sfârşit, calculat tot", a spus Vera, sora premierului.



Şi căuta soluţii ca să uşureze munca familiei...



"-El a fost mai deosebit la noi, de la cinci ani a început să citească.

-El îmi spune aşa, ştii ce mă gândesc eu ? -Când am să cresc mare eu am să inventez un tractoraş mitil ca să meargă pe sub tufe şi singur să prăşească."



Nu în zadar, căci mai târziu a ales să meargă la studii în domeniul ingineriei.



"Mai mult mi-au plăcut ştiinţele exacte, de asta şi am ales ingineria şi anume inginer mecanic. Am mers la Universitatea Tehnică, pe atunci Institutul Politehnic, în numele lui Serghei Lazo", a declarat Pavel Filip.



Pavel Filip spune că de fiecare dată când păşeşte pragul casei părinteşti îşi aminteşte cu bucurie de copilărie.



"Cu cât mai tare te bate furtuna pe parcursul vieţii, cu atât mai adânc se lasă rădăcinile", a spus premierul.