Pavel Filip: În primele 3 luni ale anului curent economia a crescut cu 4,4%, peste așteptările noastre

În primele 3 luni ale anului curent economia a crescut cu 4,4%, peste așteptările noastre.

Este inclusiv rezultatul acțiunilor pentru stimularea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și atragerea investițiilor străine. Constatarea aparţine democratului Pavel Filip, într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde mai scrie:

"Sper că tendința se va menține chiar și după recentele evoluții de pe scena politică. Am intrat într-o zonă de instabilitate, cu o guvernare creată în baza unei ”înțelegeri politice temporare”, iar acest ”temporar” nu are cum să-i încurajeze pe investitori. În ultimii ani am asigurat o creștere economică constantă, așa că și în continuare vom monitoriza cu atenție politicile economice și inițiativele noului Guvern".