Pavel Filip, în Parlament: Reformarea structurii Guvernului a adus beneficii

Reforma administraţiei publice centrale, a instituţiilor de control, încurajarea investiţiilor, crearea locurilor de muncă şi alocaţii mai mari pentru programele sociale şi cele din domeniul sănătăţii. Sunt câteva dintre realizările Guvernului Filip din 2017. Premierul a prezentat astăzi raportul de activitate în Parlament.

"Am început aceste schimbări unde a fost mai dureros, chiar din Guvern. În 2017, am inițiat reforma administrației publice centrale. Economii de peste 100 de milioane de lei au fost obținute din contul optimizării cheltuielilor administrative", a declarat premierul Pavel Filip.

Numărul de ministere, dar şi cel al angajaţilor din Guvern a fost redus la jumătate. Iar salariile funcţionarilor au crescut în medie cu peste 80 la sută. Potrivit lui Pavel Filip, asta înseamnă angajaţi mai bine plătiţi, mai calificaţi şi mai eficienţi.

Guvernul a găsit şi o soluţie ca oamenii să nu mai stea la cozi pentru perfectarea actelor. Au fost lansate şase ghişee unice, unde sunt prestate 1000 de servicii. Deja sunt funcţionale şase din cele 38 de centre multifuncţionale planificate. Executivul s-a concentrat şi pe stabilizarea sectorului bancar.

"Semnal pozitiv este și faptul că a început să crească ușor volumul creditelor noi acordate, dar și cel al depozitelor, ceea ce înseamnă că oamenii încep să își recapete încrederea în sistemul bancar", a declarat prim-ministrul.

Schimbări bune au simţit şi oamenii de afaceri. Numărul de acte permisive pentru business, dar şi timpul de obţinere a acestora a fost redus de trei ori. Totodată, a fost redus şi numărul instituţiilor de control.

Datorită acestei reforme, sectorul privat şi public economiseşte peste 100 de milioane de lei anual. Pavel Filip a declarat că Guvernul a reuşit să restabilească încrederea partenerilor externi. În scurt timp, vom primi de la FMI o nouă tranşă de 35 de milioane de dolari, iar Uniunea Europeană a anunţat că ne va oferi 100 de milioane de euro.

"Când am venit la Guvern, creditorii externi, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, înghețaseră relația cu țara noastră, iar Uniunea Europeană suspendase finanțarea. Am demonstrat, însă, între timp că noi putem să muncim bine sub presiune", a spus premierul Pavel Filip.

Premierul a mai amintit că, anul trecut, au crescut salariile, alocaţiile şi indemnizaţiile. Datorită încasărilor mai mari la buget, reforma pensiilor, care prevede un sistem corect şi echitabil, este realizată mai rapid decât s-a planificat. Prin proiectul "Prima Casă", Guvernul şi-a propus să motiveze tinerii să nu plece peste hotare.

De asemenea, au fost create aproximativ 60 de mii de noi locuri de muncă. În acest an, autorităţile şi-au propus să repare şi 1200 de kilometri de drum în mai multe localităţi din ţară.

Pavel Filip spune că Guvernul ştie ce are de făcut pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor. Trei priorităţi pentru anii 2019 - 2021 sunt educaţia, justiţia şi infrastructura.